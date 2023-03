Ende letzten Jahres kündigte Apple die größte Aktualisierung der Preisgestaltung im App Store an. Geplant waren 700 zusätzliche Preispunkte, um Entwickler die maximale Freiheit zu geben, wie sie ihre Apps bepreisen. Nun hat Apple die neuen Preispunkte aktiviert.

Apple aktiviert neue Preispunkte im App Store

Im Dezember hatte Apple eine umfassendste Aktualisierung der Preisgestaltung seit dem Start des App Store angekündigt, einschließlich zusätzlicher Preispunkte und neuer Tools zur Preisverwaltung. Ab sofort sind diese Upgrades und neuen Preise für alle Arten von App- und In-App-Käufen verfügbar, einschließlich kostenpflichtiger Apps und einmaliger In-App-Käufe.

Apple bietet jetzt 900 Preispunkten an, wobei die 100 höchsten Preispunkte nur auf Antrag verfügbar sind. Die neuen Preispunkte werden schrittweise erhöht, z. B. alle 10 Cent bis zu 10 Euro, alle 50 Cent zwischen 10 und 50 Euro usw. Neu ist auch, dass Preise nicht mehr auf 9 Cent enden müssen. So sollen auch gerundete Preise, wie 90 Cent oder 1 Euro, möglich sein. So können nun Apps mit einem Preis von 29 Cent bis zu 11.999 Euro angeboten werden.

Apple fügt außerdem global angeglichene Preise hinzu, die den gängigsten Preiskonventionen in jedem Land oder jeder Region folgen, zusammen mit weltweiten Optionen für einen Basispreis.

Ab dem 9. Mai plant Apple außerdem, die Preise für bestehende Apps und einmalige In-App-Käufe in allen 175 globalen Stores zu aktualisieren, die alle anhand öffentlich verfügbarer Wechselkursinformationen global an ein ausgewähltes Basisland oder eine ausgewählte Basisregion angeglichen werden.