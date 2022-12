Apple hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen Entwicklern 700 zusätzliche Preispunkte für App Store Apps zur Verfügung stellt. So können nun Apps mit einem Preis von 29 Cent bis zu 11.999 Euro angeboten werden. Entwickler, die für ihre App einen Preis von mehr als 1.000 Euro festlegen möchten, müssen einen entsprechenden Antrag bei Apple stellen.

Insgesamt werden Entwickler die Möglichkeit haben, aus 900 Preispunkten zu wählen, wobei die 100 höchsten Preispunkte nur auf Antrag verfügbar sind. Die neuen Preispunkte werden schrittweise erhöht, z. B. alle 10 Cent bis zu 10 Euro, alle 50 Cent zwischen 10 und 50 Euro usw. Neu ist auch, dass Preise nicht mehr auf 9 Cent enden müssen. So sollen auch gerundete Preise, wie 90 Cent oder 1 Euro, möglich sein.

Bereits im August 2021 versprach Apple, die Anzahl der Preispunkte im App Store zu erhöhen, als Teil eines 100-Millionen-Dollar-Vergleichs mit Entwicklern. Apple erleichtert den Entwicklern auch den Umgang mit Wechselkursänderungen. So können ab heute Entwickler von im Abonnement angebotenen Apps auch Währungen und Steuern zwischen den einzelnen App Stores mühelos verwalten, indem sie eine regionale App Store Version, mit der sie am besten vertraut sind, als Grundlage für die automatische Generierung von Preisen für die anderen 174 App Store Versionen und 44 Währungen auswählen.

Die Entwickler werden weiterhin in der Lage sein, Preise für jeden App Store zu definieren, wenn sie dies wünschen. Die Möglichkeit der individuellen Preisgestaltung für jede App Store Version wird im Frühjahr 2023 auf alle Apps ausgeweitet.

Diese neu angekündigten Werkzeuge, deren Einführung heute beginnt und bis 2023 fortgesetzt wird, sollen Entwickler mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung ihrer Produkte bieten. Apple schreibt:

„Entwickler:innen, die ihre Apps weltweit vertreiben, können mit den globalen Ausgleichstools des App Store einfach und bequem die Preisgestaltung auf internationalen Märkten verwalten. Die heutigen Verbesserungen erweitern diese Möglichkeiten und versetzen Entwickler:innen in die Lage, ihre lokale Währung in jeder App Store Version ihrer Wahl konsistent zu halten, selbst wenn Wechselkurse und Steuern schwanken. Beispielsweise bedeutet das, dass japanische Spieleentwickler:innen, die den größten Teil des Umsatzes mit japanischen Kund:innen machen, die Preise für den japanischen Markt festlegen können, während die Preise außerhalb des Landes aktualisiert werden, wenn sich Wechselkurse und Steuersätze ändern. Alle Entwickler:innen werden auch in der Lage sein, die Verfügbarkeit von In-App Käufen abhängig von der App Store Version zu definieren.“