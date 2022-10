Apple hat vor kurzem damit begonnen, Zahlungen an ausgewählte App Store Entwickler zu leisten. Dies ist Teil eines 100-Millionen-Dollar-Vergleichs zwischen dem Unternehmen und einer Vereinigung von Entwicklern, die behauptet hatten, dass Apple ein Monopol auf den Vertrieb von iOS-Apps und In-App-Käufen ausübt.

Anspruchsberechtigte Entwickler erhalten je nach ihren Gesamteinnahmen aus dem App Store eine Zahlung zwischen 250 und 30.000 US-Dollar von Apple, wobei die Zahlungen in einigen Fällen höher ausfallen könnten, da nicht alle Entwickler einen Antrag gestellt haben. Laut Gerichtsdokumenten waren etwa 67.000 Entwickler berechtigt, einen Antrag zu stellen. Es ist nicht bekannt, wie viele Ansprüche eingereicht wurden.

Nur Entwickler in den USA, die zwischen dem 4. Juni 2015 und dem 26. April 2021 weniger als 1 Million US-Dollar pro Kalenderjahr über den App Store verdient und bis zum 20. Mai 2022 einen Antrag eingereicht haben, erhalten eine Zahlung. Apple hat für die Zahlungen den sogenannten „Small Developer Assistance Fund“ eingeführt.

Nachdem Apple die Entwickler im April nochmals an die mögliche Zahlung erinnert hat, melden sich nun die ersten Entwickler, die sich über einen erfolgten Geldeingang freuen.

JFC. Years ago I tested in-app purchases on iOS, and for @Apple’s malfeasance in that, I got a check today for $4,032.44 in the Cameron v. Apple, Inc. class action suit. Was expecting about a grand. Woohoo!

— Scott Wallace (@63green) October 21, 2022