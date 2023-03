Anfang dieser Woche kündigte Apple das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in einer neuen Farboption an. Genau diese lässt sich ab sofort bestellen. Kurzum: Ihr könnt ab sofort das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in „Gelb“ über den Apple Online Store bestellen.

iPhone 14 & 14 Plus können ab sofort in „Gelb“ vorbestellt werden

Es gehört schon fast zur Tradition, dass Apple unterjährig neue Farboptionen für seine iPhone-Modelle präsentiert. Dies war bereits in den Jahren 2021 und 2022 der Fall und wiederholt sich im laufenden Jahr. Das Motto lautet „Gib mir Gelb!“. Sollte euch die bisherige Farbauswahl des iPhone 14 und iPhone 14 Plus nicht zufrieden gestellt haben, so könnt ihr euch ab sofort auch für die Farbe „Gelb“ entscheiden.

Ansonsten, bleibt Alles beim „Altbewährten“. Die wunderschön designten und widerstandsfähigen iPhone 14 und iPhone 14 Plus haben eine robuste Ceramic Shield Vorderseite, besitzen ein überarbeitetes Innenleben für nachhaltigere Performance, sind einfacher zu reparieren und bieten eine erstaunliche Batterielaufzeit: Das iPhone 14 Plus hat die längste Batterielaufzeit, die es jemals bei einem iPhone gegeben hat.1 Beide Modelle besitzen ein Zwei-Kamera-System für atemberaubende Fotos und Videos, den leistungsstarken A15 Bionic Chip und innovative Sicherheitsfunktionen wie Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung.

Neben der Farbe „Gelb“ für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus hatte Apple Anfang dieser Woche auch die iPhone 14 Silikon Cases in vier neuen Farben vorgestellt. Diese lassen sich bereits seit ein paar Tagen über den Apple Online Store bestellen.

Preis & Verfügbarkeit

iPhone 14 und iPhone 14 Plus waren bisher in Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED, Blau und Violett mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB ab 999 Euro bzw. 1.149 Euro erhältlich. Ab sofort könnt ihr die Modelle auch in „Gelb“ bestellen. Erhältlich sind die gelben iPhone 14 und iPhone 14 Plus ab dem kommenden Dienstag (14. März 2023).

-> Hier geht es zum iPhone 14 „Gelb“ im Apple Online Store