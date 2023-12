Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass Apple den Verkauf der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA aussetzen muss. Grund hierfür ist ein Patentstreit mit dem medizinischen Unternehmen Masimo. Nachdem Apple bereits mit einem Antrag zur Aussetzung des Importvernots bei der Internationalen Handelskommission (ITC) scheiterte, hat US-Präsident Joe Biden nun darauf verzichtet, ein Veto einzulegen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das Apple Watch Importverbot nun „offiziell“ in Kraft getreten ist und Apple in den USA keine Modelle der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 mehr verkaufen darf. Der Hersteller aus Cupertino gibt allerdings zu verstehen, dass man alle Maßnahmen ergreifen wird, um die beiden Apple Watch Modelle zurück in den Handel zu bringen.

Apple Watch Importverbot in den USA in Kraft getreten

Über Weihnachten hat die Biden-Regierung bekannt gegeben, dass sie kein Veto gegen das Importverbot der Apple Watch einlegen wird. Dies wäre für Apple die zunächst einfachste Möglichkeit gewesen, Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 weiter verkaufen zu dürfen.

Nun muss Apple andere Lösungen finden, um den Patentstreit mit Masimo zu beenden. In deinem Statement gegenüber Reuters erklärte das Unternehmen, dass man alle Hebel in Bewegung setzen wird, um die beiden Apple Watch Modelle zurück in die Verkaufsregale zu bringen. In dem Statement heißt es

„Bei Apple arbeiten wir unermüdlich daran, Produkte und Services zu entwickeln, die das Leben der Anwender sinnvoll beeinflussen. Das ist es, was unsere Teams – Mediziner, Designer und Ingenieure – dazu antreibt, sich jahrelang der Entwicklung wissenschaftlich validierter Gesundheits-, Fitness- und Wellnessfunktionen für die Apple Watch zu widmen, und wir sind begeistert, dass Millionen von Menschen auf der ganzen Welt von diesem Produkt stark profitiert haben. Wir sind mit der Entscheidung der USITC und der daraus resultierenden Ausschlussanordnung absolut nicht einverstanden und ergreifen alle Maßnahmen, um die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 so schnell wie möglich an Kunden in den USA wieder verkaufen zu dürfen.“

Apple hat beim US-Berufungsgericht für den Federal Circuit in Washington Berufung eingelegt und arbeitet an einer Softwarelösung. Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 können derzeit von Apple in den USA nicht verkauft werden, da die ITC entschieden hat, dass die Geräte gegen die Blutsauerstoffüberwachungstechnologie des Medizingeräteherstellers Masimo verstoßen.

Das Verkaufsverbot bezieht sich derzeit nur auf Apples Stores in den USA, so dass die Geräte weiterhin in anderen Ländern verkauft werden dürfen. Darüberhinaus dürfen Händler in den USA (z.B. Walmart, Best Buy oder Target) die betroffenen Apple Watch Modelle solange der Vorrat reicht weiterverkaufen. Durch das Importverbot können diese Händler ihre Lagerbestände jedoch nicht weiter aufstocken. Wir gehen allerdings davon aus, dass sich US-Händler vor dem Importverbot entsprechend bevorratet haben. Nichtsdestotrotz werden auch diese Vorräte früher oder später aufgebraucht sein.

Kurzum: Apple muss eine Lösung finden, um die Apple Watch 9 und Aple Watch Ultra 2 wieder in den USA verkaufen zu dürfen. Ob diese Lösung in Form einer Einigung mit Masimo liegt oder andersweitig herbeigeführt wird, bleibt abzuwarten.

