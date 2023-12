Pünktlich zu den Feiertagen hat der renommierte Analyst Ming Chi Kuo eine neue Investoreneinschätzung veröffentlicht, mit der verschiedene Themen abgedeckt werden. Unter anderem spricht er über Apple Vision Pro.

Kuo: Apple Vision Pro startet im Februar

In seiner neuesten Investoreneinschätzung thematisiert Analyst Ming Chi Kuo Android-Smartphones, künstliche Intelligenz und das Apple Headset Vision Pro.

Laut Apple wird Vision Pro Anfang 2024 in den Handel starten. Dies ist allerdings ein dehnbarer Begriff. Zuletzt deutet sich an, dass der Verkauf im Februar starten wird. Dieser Monat gilt auch für Kuo am wahrscheinlichsten. Zunächst einmal betitelt der Analyst das Headset als das bedeutendste Produkt, welche der Hersteller aus Cupertino im kommenden Jahr einführen wird. Er rechnet damit, dass Apple im kommenden Jahr rund 500.000 Exemplare seines Headsets absetzen kann.

Weiter heißt es, dass die Produktion von Apple Vison Pro bereits auf Hochtouren läuft Die Auslieferung an die Apple Stores soll Anfang Januar beginnen, so dass die Geräte Ende Januar oder Anfang Februar dort eintreffen. Sollte die Rückmeldungen zu Vision Pro besser ausfallen als erwartet, wird dies dazu beitragen, den Marktkonsens zu stärken, dass „Vision Pro das nächste Starprodukt in der Unterhaltungselektronik ist“, so Kuo.

In der Tat wird es spannend sein, wie gut Apple Vision Pro von Kunden angenommen und wie Apple den tatsächlichen Verkauf vor Ort in den Stores gewährleistet. Apple Vision Pro ist ein individuelles Produkt, bei dem der Hersteller sicherstellen muss, dass Kunden die passende Größe des Kopfbandes erhalten. Zudem kooperiert Apple mit Zeiss, um individuell angepasste Brillengläser für Brillenträger zur Verfügung zu stellen. Apple Vision Pro ist definitiv kein klassisches Produkt von der Stange, welches man online bestellt und sich nach Hause liefern lässt.

Apple Vision Pro startet zunächst in den USA. Zum internationalen Verkaufsstart hat sich Apple bis dato noch nicht geäußert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren