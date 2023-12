Apple bereitet den Verkaufsstart von Apple Vision Pro vor. Einem aktuellen Bericht zufolge ist die Massenproduktion für das Apple Headset bereits angelaufen, so dass dieses im Februar in den Handel starten kann.

Bloomberg: Apple Vision Pro bereitet Verkaufsstart im Februar vor

Im Juni vergangenen Jahres kündigte Apple seinen räumlichen Computer „Apple Vision Pro“ im Rahmen der Apple Developers Conference an. Schon damals hieß es, dass das Headset Anfang 2024 seinen Verkaufsstart feiern wird. Auch wenn Apple den tatsächlichen Zeitpunkt bis dato noch nicht verkündet hat, scheint es auf Februar hinauszulaufen.

Mark Gurman von Bloomberg beruft sich auf „mit der Materie vertraute Personen“ und berichtet, dass die Produktion von Apple Vision Pro auf Hochtouren läuft und der Hersteller einen Verkaufsstart im Februar anvisiert. Weiter heißt es, dass die Produktion nicht erst jetzt hochgefahren wurde, sondern diese in den Fabriken in China bereits seit mehreren Wochen in voller Geschwindigkeit läuft. Ziel ist es, dass die für den Einzelhandel vorgesehenen Einheiten Ende Januar fertig gestellt sind und diese im Februar in den Verkaufsregalen landen.

Erst kürzlich schickte Apple eine E-Mail an Softwareentwickler, in der das Unternehmen diese aufforderte, sich auf Vision Pro vorzubereiten, indem sie ihre Apps mit den neuesten Tools testeten und ihre Software zur Rückmeldung an Apple schickten. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass der Verkaufsstart näher rückt.

Der Verkaufsstart wird die bisher komplexeste Produkteinführung von Apple sein und erfordert völlig neue Vertriebsstrategien und Ausrüstung. Das Headset verfügt über kundenspezifische Komponenten, die am Verkaufsort zusammengebaut und verpackt werden müssen. Es heißt, dass Apple alles daran setzen möchte, einen guten ersten Eindruck mit dem Headset zu hinterlassen. In den letzten Wochen wurden bereits die ersten Mitarbeiter für den Verkaufsstart geschult.

Zum Start wird Apple Vision Pro zunächst nur in den USA zur Verfügung stehen. Zu einem internationalen Verkaufsstart hat sich Apple bislang noch nicht geäußert. Aus der Gerüchteküche hieß es, dass Apple Vision Pro ab Ende 2024 in Europa starten könnte.

Sollten sich die Gerüchte der letzten Wochen bewahrheiten, so könnte das Jahr 2024 aus Apple Sicht ereignisreich starten. Im Februar könnte Apple Vision Pro in den Handel gelangen und im März könnte der Hersteller ein neues MacBook Air, einen neuen Mac mini, ein neues iPad Pro und ein neues iPad Air ankündigen

