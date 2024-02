Ende letzten Jahres kündigte Amazon an, dass das Unternehmen ab dem 05. Februar in Deutschland in Prime Video Werbung schalten wird. Um das Video-Streaming-Angebot weiter werbefrei nutzen zu können, werden monatlich 2,99 Euro fällig. Nun haben Verbraucherschützer angekündigt, gegen diese Anpassung gerichtlich vorzugehen.

Prime Video mit Werbung: Verbraucherzentrale klagt gegen Amazon

Das Handelsblatt berichtet dass der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) gegen Amazon klagen will. Den Verbraucherschützern ist ein Dorn im Auge, dass Amazon in Kürze Werbung in Prime Video schalten wird und gleichzeitig 2,99 Euro monatlich verlangt, um den Service weiterhin werbefrei nutzen zu können.

Die Verbraucherschützer stören sich daran, dass Anwendern die Werbeeinblendungen ohne Zustimmung aufgedrückt wird. Betroffene Kunden wurden Anfang dieses Monats per Mail darüber informiert, dass sie nur dann aktiv handeln müssen, wenn sie die werbefreie Option mit dem monatlichen Aufpreis buchen wollen. Kunden, die nicht reagieren, erhalten ab dem 05. Februar automatisch Werbung in Prime Video ausgespielt. Diese soll rund 2 bis 3 Minuten pro Stunden ausmachen.

Der VZBV sieht in der Anpassung eine wesentliche Vertragsänderung, für die die Zustimmung der Nutzer eingeholt werden muss. Nach der Abmahnung der Amazon-Tochter folgt nun die Klage.

