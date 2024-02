Parallel zur Freigabe der iOS 17.4 Beta 1 hat Apple zahlreiche Änderungen angekündigt, um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU zu entsprechen. Nun führt der Hersteller aus Cupertino neue Angebote ein, damit sich Entwickler über die Änderungen an iOS und am App Store in der EU informieren können.

Neue Informationsmöglichkeiten für Entwickler

Über die vielschichtigen Änderungen innerhalb der EU, die Apple in den kommenden Wochen vornehmen wird, haben wir in den letzten Tagen bereits intensiv berichtet. Spätestens bis zum 07. März 2024 muss Apple das Ganze umsetzen und iOS 17.4 und Co. freigeben. Nun hat sich Apple per Mail an die Mitglieder des Developer Programs gerichtet, damit sich diese zu virtuellen und persönlichen Sessions anmelden können.

Apple schreibt

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Mitglied des Apple-Teams, um Änderungen an iOS, Safari und dem App Store zu besprechen, die sich auf Apps in der Europäischen Union auswirken, um dem Digital Markets Act zu entsprechen. Zu den Themen gehören alternativer Vertrieb auf iOS, alternative Zahlungen im App Store, Verlinkung zum Kauf auf Ihrer Webseite, neue Geschäftsbedingungen und mehr. Erbitten Sie eine 30-minütige Online-Beratung an, um Fragen zu stellen und Feedback zu diesen Änderungen zu geben. Wenn Sie außerdem daran interessiert sind, mit dem Betrieb eines alternativen App-Marktplatzes für iOS in der Europäischen Union anzubieten, können Sie die Teilnahme an einem persönlichen Labor in Cork, Irland, erbeten.

