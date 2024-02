Apple hat sich der neuen Initiative des US-Handelsministeriums, dem AI Safety Institute Consortium (AISIC), angeschlossen. Ziel des Konsortiums ist es, die sichere und verantwortungsvolle Entwicklung von generativer KI zu fördern. Neben Apple sind auch Tech-Unternehmen wie OpenAI, Microsoft, Meta, Google und Amazon Teil dieser Zusammenarbeit.

Förderung der sicheren KI-Entwicklung

Das dem amerikanischen Handelsministerium unterstellte AI Safety Institute Consortium umfasst mehr als 200 Unternehmen. Zu den Mitgliedern des Konsortiums gehören Technologieunternehmen, zivilgesellschaftliche Gruppen, Wissenschaftler und Regierungsbeamte. Ihr Ziel ist es, Sicherheitsstandards für die Regulierung von KI festzulegen.

Handelsministerin Gina Raimondo betonte in einer Stellungnahme die Rolle der US-Regierung bei der Festlegung von KI-Standards und der Entwicklung von Tools zur Risikominderung bei gleichzeitiger Maximierung des KI-Potenzials. Wie Bloomberg berichtet, wird das Konsortium mit dem National Institute of Standards and Technology zusammenarbeiten. Der Schwerpunkt wird auf der Umsetzung der KI-Verordnung von Präsident Biden liegen. Dazu gehört die Entwicklung von Richtlinien für verschiedene KI-Aspekte wie Risikomanagement, Sicherheit und die Kennzeichnung von KI-Inhalten.

Die Gründung des Konsortiums spiegelt die wachsende Bedeutung der KI in verschiedenen Sektoren wider. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit ethischer Überlegungen und regulatorischer Rahmenbedingungen, um die Auswirkungen der KI auf die Gesellschaft zu steuern. Generative KI ist zwar vielversprechend in Bezug auf Kreativität und Effizienz, gibt aber auch Anlass zu Bedenken. Themen wie Deepfakes, Auswirkungen auf die Beschäftigung, die Zuverlässigkeit von Informationen und der Schutz der Privatsphäre stehen im Vordergrund dieser Bedenken.

Apples Investitionen in KI

Berichten zufolge investiert Apple massiv in KI, wobei sich die täglichen Ausgaben auf Millionenbeträge belaufen sollen. Prognosen gehen davon aus, dass Apples Ausgaben für KI-Server im Jahr 2024 4 Milliarden Dollar übersteigen werden.

Das Unternehmen entwickelt sein eigenes generatives KI-Modell, das den Codenamen „Ajax“ trägt. Das Modell arbeitet angeblich mit 200 Milliarden Parametern, was auf ein hohes Maß an Komplexität und Fähigkeiten im Bereich des Sprachverständnisses und der Generierung schließen lässt. Das System zielt darauf ab, die Entwicklung von maschinellem Lernen bei Apple zu vereinheitlichen, was auf eine umfassendere Strategie zur tieferen Integration von KI in Apples Ökosystem hindeutet.

Es wird erwartet, dass Apple auf der diesjährigen WWDC, auf der iOS 18 vorgestellt wird, eine Reihe von KI-basierten Tools ankündigen wird. Analysten gehen davon aus, dass sich iOS 18 stark auf generative KI konzentrieren und Siri möglicherweise in einen fortschrittlicheren Sprachassistenten verwandeln wird.

