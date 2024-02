iOS 18 soll eins der größten iPhone-Updates überhaupt werden. Treibende Kraft könnte Siri sein. Es heißt, dass Apple den digitalen Assistenten massiv aufwertet und diesem neues Leben einhaucht. Künstliche Intelligenz soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Dementsprechend benötigt Apple das entsprechendes Know How. Neben dem „Gehirnschmalz“ der eigenen Mitarbeiter, scheint sich Apple auch das Know How durch die Übernahme verschiedene Unternehmen aneignen zu wollen.

Apple kaufte über 30 KI-Startups im Jahr 2023

Stocklytics berichtet, dass Apple im vergangenen Jahr 32 KI-Startups übernommen hat. Kein anderes High-Tech-Unternehmen soll dem Bericht zufolge mehr Übernahmen in diesem Segment getätigt haben. Google kommt auf 21 Übernahmen, Meta auf 18 und Microsoft auf 17. Dies sagt natürlich noch nichts über die Qualität der Übernahmen aus, deutet allerdings daraufhin, dass Apple ziemlich aktiv ist.

Stocklytics Finanz-Analystin Edith Reads wird wie folgt zitiert

Im anhaltenden KI-Wettrüsten schließt Apple umfangreiche Übernahmen von vielen KI-Start-ups ab und ist damit für zukünftige Technologieentwicklungen gut aufgestellt, auch wenn seine Konkurrenten Microsoft und Google beträchtliche Investitionen in bereits etablierte KI-Unternehmen tätigen. Durch die Übernahme vielversprechender KI-Startups erhält Apple Zugang zu erstklassigen Talenten und innovativen Technologien und festigt seine Position in entscheidenden KI-Bereichen, wodurch sich ein Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft einstellt.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass es ein bemerkenswerter Aspekt der Akquisitionswelle von Apple ist, dass der Schwerpunkt der Übernahmen auf Start-ups liegt, die noch relativ jung sind. Dies deutet auf eine proaktive Strategie hin, um aufkommende KI-Trends und -Technologien zu erkennen und in sie zu investieren, bevor sie in den Massenmarkt gelangen.

Google, Samsung und weitere Unternehmen haben in der jüngeren Vergangenheit bereits verschiedene Ergebnisse ihrer KI-Entwicklung vorgestellt. Laut Tim Cook investiert Apple derzeit enorm viel Zeit und Mühe in künstliche Intelligenz. Weitere Details, so der Apple Chef, wird das Unternehmen im Laufe dieses Jahres ankündigen.

