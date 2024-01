Alle Nutzer von Apple-Geräten sind damit vertraut, „Hey Siri“ zu sagen, bevor sie eine verbale Anfrage an den Sprachassistenten stellen. Während es schon relativ einfach ist, zwei Wörter in ein iPhone zu sprechen, möchte Apple mit iOS 17.4 den Aufwand weiter reduzieren, indem nur noch das Wort „Siri“ notwendig ist.

Siri-Sprachaktivierung vereinfacht

Die aktuelle iOS 17.4 Beta ermöglicht es den Nutzern, Siri ohne das vorangestellte „Hey“ zu aktivieren. Das kann besonders in Situationen nützlich sein, in denen Schnelligkeit und Einfachheit im Vordergrund stehen. Beispielsweise während des Autofahrens. Die vereinfachte Aktivierung kann auch hilfreich sein für Nutzer, die Schwierigkeiten mit langen Sprachbefehlen haben. Wer möchte, kann den Sprachassistenten auch noch über „Hey Siri“ aktivieren. Zudem habt ihr die Wahl, dass das iPhone weiterhin ausschließlich auf „Hey Siri“ reagiert.

Apple-Ingenieure arbeiten schon länger an der Umsetzung, die Siri-Anfrage zu verkürzen. Bereits im Juni letzten Jahres kündigte Apple auf der WWDC die Neuerung an. Das Problem, das einfach genug erscheint, verlangt jedoch in der Praxis eine Menge Dinge zu berücksichtigen.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass man Siri nicht nur beibringen muss, den eigenen Namen separat zu verstehen, sondern dies auch für alle Sprachen, Akzente und Dialekte verständlich sein muss. Für ein Spracherkennungssystem ist es wesentlich einfacher, einen längeren Satz, nach dem es aktiv sucht, richtig zu erkennen als ein kurzes einzelnes Wort, das aus zwei ähnlich klingenden Silben besteht.

Im Gegensatz dazu ist das dreisilbige „Alexa“-Weckwort aufgrund seiner Länge und der Varianz der Silbenklänge leichter zu erkennen. Ein einzelnes Wort bleibt jedoch anfälliger auf eine irrtümliche Aktivierung. Mit iOS 17.4 hat Apple anscheinend die Schwierigkeiten, die eine Umstellung auf ein einzelnes „Siri“ mit sich bringt, gemeistert.

(Danke Besnik)

