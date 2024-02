Geht es nach der Gerüchteküche, wird das iPhone 16 eine neue Aufnahmetaste („Capture Button“) erhalten. Erstmals tauchten die Gerüchte rund um eine neue iPhone-Taste im September 2023 auf. Allerdings war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar, welchen Zweck diese Taste im Detail erfüllen soll. Langsam, aber sicher kristallisiert sich heraus, wohin die Reise gehen könnte. So heißt es in den jüngsten Gerüchten, dass die Taste in der Lage sein soll, mehrere Druckstufen zu erkennen, um eine zweistufige Auslösetaste von High-End-Digitalkameras zu emulieren.

Zweistufige Auslösetaste für das iPhone 16

Die Aufnahmetaste des iPhone 16 verspricht eine praktische Neuerung zu werden. Die Taste ist laut dem Weibo-Leaker „Instant Digital“ so konstruiert, dass sie verschiedene Druckstufen erkennt und Funktionen ermöglicht, die denen eines zweistufigen Auslösers ähneln, wie er in professionellen Digitalkameras zu finden ist. Bei der ersten Druckstufe wird in der Regel der Fokus und/oder die Belichtung festgelegt, während bei der zweiten Stufe das Foto aufgenommen wird.

Wie wir bereits bei einem frühen Blick auf iPhone 16 Pro Mockups gesehen haben, wird sich die Aufnahmetaste an der unteren rechten Seite des iPhone 16 befinden. Bei den US-amerikanischen iPhone-Modellen wird er den Platz der mmWave-Antenne einnehmen, während die mmWave-Antenne auf die linke Seite des Geräts unterhalb der Lautstärke- und Aktionstasten verlegt wird. Nicht-US-Modelle verfügen über keine mmWave-Antenne, die für die Aufnahmetaste umplatziert werden müsste.

Es ist jedoch zu beachten, dass wir es hier noch mit recht frühen Gerüchten zu tun haben. Instant Digital hat eine gemischte Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, genaue Informationen über Apples Pläne preiszugeben. Die Quelle war die erste, die über die gelbe Frühjahrsauffrischung des iPhone 14, die räumliche Videoaufnahme beim iPhone 15 Pro und das kleine Hardware-Update der Apple Watch Series 9 berichtete. Allerdings haben sich auch Behauptungen von Instant Digital über verschiedene iOS 17-Funktionen und die Veröffentlichung eines neuen iPad Air im Oktober 2023 nicht bewahrheitet.

Die Chancen für eine neue Aufnahmetaste stehen jedoch nicht schlecht. Bereits in den letzten Jahren hat Apple die iPhone-Kamera stetig weiterentwickelt und verbessert. Und mit einer speziellen Taste für die Fotografie bzw. Videoaufnahme könnte Apple das iPhone womöglich noch überzeugender als Kamera-Alternative platzieren. Zudem haben sich bereits andere Quellen zu Wort gemeldet, die von einer neuen Aufnahmetaste mit Touch- und Druckerkennung berichten.

