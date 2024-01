Das für dieses Jahr erwartete iPhone-Lineup, insbesondere das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max, soll einige Verbesserungen in Design und Funktionalität aufweisen. Während die Gerüchteküche immer mehr an Fahrt gewinnt, bietet MacRumors anhand auf Prototypen basierender Mockups einen Blick auf die Zukunft dieser Geräte.

Designentwicklung und neue Funktionen

Es wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max ein größeres Display von 6,3 Zoll bzw. 6,9 Zoll bieten werden. Die Vergrößerung von 6,1 Zoll und 6,7 Zoll trägt der 5x Tetraprisma-Kamera bei beiden Modellen Rechnung. Bisher verfügte nur das größere iPhone 15 Pro Max über diese Funktion.

Die neuen Modelle setzen die Designsprache des iPhone 15 Pro fort und behalten die geschwungenen Kanten sowie den Titanrahmen bei. Allerdings hat Apple während der Entwicklung mit verschiedenen Tastenkonfigurationen experimentiert. Die iPhone 16 Pro Serie wird wahrscheinlich ein Tastendesign ähnlich dem des iPhone 15 Pro beibehalten, mit einer Neuerung.

Eine bemerkenswerte Ergänzung ist der neue Capture-Button, der für Videoaufnahmen gedacht ist. Diese kapazitive Taste mit Kraftsensor-Funktionalität soll sich unterhalb der Einschalttaste befinden, was die Verlegung der mmWave-Antenne in den US-Modellen erforderlich macht. Im Hinblick auf den bevorstehenden Verkaufsstart von Apple Vision Pro ist es durchaus sinnvoll, einen schnellen Zugriff zur Aufnahme von (räumlichen) Videos zu gewährleisten. Seit der Freigabe von iOS 17.2 sind das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max in der Lage, räumliche Videos für Apples kommendes Mixed-Reality-Headset aufzunehmen.

Die Mehrzweck-Aktionstaste, die erstmals in den iPhone 15 Pro Modellen eingeführt wurde, wird auch in der iPhone 16 Serie beibehalten. Obwohl frühere Designs eine größere kapazitive Taste mit Kraftsensor zeigten, deutet das aktuelle Design auf eine mechanische Standardtaste hin.

Material und Farbauswahl

Was die Materialien betrifft, so werden das iPhone 16 Pro und Pro Max weiterhin Titan Grade 5 verwenden, ähnlich wie das iPhone 15 Pro. Die Prototyp-Mockups haben eine silberne Farbe, die als „White Titanium“ bekannt ist. Während noch die bestehenden Farben des iPhone 15 Pro und Pro Max zu Testzwecken verwendet werden, plant Apple die Einführung einer neuen Farboption, deren Details derzeit noch nicht bekannt sind.

