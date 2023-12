Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 17.2 veröffentlicht und dem iPhone ein durchaus großes Update spendiert (wir berichteten). Auch eine Funktion möchten wir noch einmal separat eingehen. Ab sofort ist es mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max möglich, räumliche Videos aufzunehmen.

Apple führt Aufnahme von räumlichen Videos mit dem iPhone 15 Pro ein

Anfang 2024 feiert Apple Vision Pro und damit Apple räumlicher Computer seinen Verkaufsstart. Mit iOS 17.2 stimmt euch Apple schon einmal auf diesen ein. Mit dem iPhone 15 Pro (Max) könnt ihr in Kombination mit dem soeben freigegeben iOS 17.2 räumliche Videos für Apple Vision Pro aufnehmen.

„Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max verfügen über die leistungsstärksten Kamerasysteme, die wir je entwickelt haben, einschließlich der besten Videoqualität aller Smartphones“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple. „Und jetzt setzen wir eine neue Messlatte für das, was möglich ist: Anwender:innen können besondere Momente exakt so aufnehmen, wie sie passiert sind. Räumliche Videos sind einfach magisch, und wir können es kaum erwarten, dass Nutzer:innen Anfang nächsten Jahres diese Momente auf der Apple Vision Pro erleben können.“

Sobald die Aufnahme von räumlichen Videos in den Einstellungen (Einstellungen -> Kamera -> Formate -> „Räumliches Video für Apple Vision Pro“) aktiviert ist, kann man die fortschrittlichen Kamerasysteme des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max nutzen, um alle Momente in drei Dimensionen festzuhalten. Räumliche Videos werden in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde im Standard-Dynamikbereich aufgezeichnet. Dank fortschrittlicher Videotechniken und HEVC-Komprimierung liefern iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max beeindruckende räumliche Erinnerungen in einer kompakten Dateigröße. Dabei belebt eine Minute räumliches Videos ca. 130MB.

Wir funktioniert die Aufnahme?

Das Aufnehmen von räumlichen Videos mit dem iPhone ist genauso einfach wie das Aufnehmen von normalen Videos: Man dreht das iPhone bei geöffneter Kamera App im Videomodus ins Querformat, tippt auf das Symbol für räumliches Video und dann auf Aufnehmen. Das iPhone beginnt mit der Aufnahme von Videos mit der Hauptkamera und der Ultraweitwinkel-Kamera und skaliert das Sichtfeld der Ultraweitwinkel-Kamera auf das der Hauptkamera, das dann in einer einzigen Videodatei gespeichert wird.

Auf einem iPhone und anderen Geräten werden räumliche Videos als normale, zweidimensionale Videos angezeigt und können wie jedes andere Video auch angeschaut oder mit Apps wie Nachrichten geteilt werden. Anwender können alle aufgenommenen räumlichen Videos in einem eigenen Album in der Fotos App finden und alle räumlichen Videos werden mit iCloud auf allen Geräten synchronisiert.

Räumliche Videos werden auf der Apple Vision Pro zum Leben erweckt. Mit iCloud kann man in der Fotos App auf die gesamte Mediathek zugreifen und Videos in Lebensgröße mit brillanten Farben und spektakulären Details betrachten. Auf der Apple Vision Pro können räumliche Videos in einem Fenster wiedergegeben oder zu einer immersiven Ansicht erweitert werden, die Nutzer in den jeweiligen Moment zurückversetzt, zum Beispiel zu einer Feier mit Freunden oder einem besonderen Familientreffen.

Noch bevor Apple Vision Pro im kommenden Jahr in den Handel gelangt, können Anwender schon jetzt räumliche Videos festhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren