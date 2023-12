Vor wenigen Augenblicken hat Apple iOS iOS 17.2 und Co. veröffentlicht. Aus den Release-Notes zum neuen iPhone-Betriebssystem gehen allerhand neue Funktionen hervor. Nachdem wir euch bereits ausführlicher auf die Möglichkeit zur Aufnahme räumlicher Videos hingewiesen haben, geht es nun mit der komplett neuen Journal-App weiter.

Bei der neuen Apple Journal-App handelt es sich um eine neue Tagebuch-App, mit der ihr alltägliche Momente und besondere Ereignisse im Leben zu reflektieren könnt.

Mit der neuen Journal-App könnt ihr durch Schreiben eines Tagebuchs reflektieren und Dankbarkeit ausdrücken, was sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Journal ermöglicht es euch, Alltagsmomente und besondere Ereignisse in eurem Leben festzuhalten und dabei Fotos, Videos, Audioaufnahmen, Orte und vieles mehr einzubinden, um detailreiche Erinnerungen zu schaffen. Mithilfe von maschinellem Lernen auf dem Gerät werden private, personalisierte Vorschläge gemacht, um Tagebucheinträge zu inspirieren. Anpassbare Mitteilungen helfen euch dabei Schreibgewohnheiten zu entwickeln. Mit der neuen Journaling Suggestions API können auch Journaling Apps von Drittanbietern Momente vorschlagen, über die Nutzer:innen schreiben können.

Apple schreibt

Intelligent kuratierte, personalisierte Vorschläge sollen Nutzer:innen helfen, sich an einen Moment zu erinnern und darüber zu schreiben — beispielsweise an neue Orte, die sie besucht haben, an Fotos, die sie aufgenommen haben, an Songs, die sie gehört haben, an Trainings, die sie absolviert haben, und vieles mehr. Zu den auf den Aktivitäten der Nutzer:innen basierenden Vorschlägen gehören Schreibanregungen, die aussagekräftige Einblicke ermöglichen, und tägliche Reflexionsvorschläge, die Anwender:innen helfen, sich auf Dankbarkeit, Freundlichkeit, Sinnhaftigkeit und mehr zu fokussieren. Die Anwender:innen bestimmen die Art der Inhalte, die in den Vorschlägen angezeigt werden, und können einen Tagebucheintrag mit den von ihnen ausgewählten Vorschlägen erstellen.