Apple bietet Künstler und Plattenfirmen monetäre Anreize, um Musik in Dolby Atmos zu produzieren, so dass Hörer mehr und mehr von einem räumlichen Klang auf Apples Musik-Streaming-Plattform profitieren.

Apple möchte Musikern, die Dolby Atmos verwenden, besser entlohnen

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple ab dem nächsten Jahr plant, Streams von Songs, die mit der Dolby-Atmos-Technologie gemischt werden, eine zusätzliche Gewichtung zu verleihen. Dies wird höhere Lizenzgebühren für Künstler mit sich bringen.

Damit die Künstler davon profitieren, müssten Zuhörer nicht unbedingt die 3D-Version eines Songs abspielen. Wichtig ist nur, dass der Song in diesem Format angeboten wird. Die neue Richtlinie wird Künstler und Labels dazu ermutigen, Musik mit Dolby Atmos aufzunehmen und zu mischen – auch ältere Musiktitel.

Weiter heißt es, dass das Abmischen von Musik in Dolby Atmos im Großen und Ganzen erschwinglich ist, so dass es sich für etablierte Künstler und Labels lohnt, dies umzusetzen.

Schon jetzt unterstützen verschiedene AirPods und Beats-Kopfhörer 3D-Audio. Sollten noch mehr Musiktitel in den Format bereitstehen, könnte dies dazu führen, dass die Nachfrage an Apple Kopfhörern steigt. Dies dürfte bei apple wiederum zu höheren Umsätzen führen.

Über zwei Jahre ist es her, dass Apple im Jahr 2021 3D Audio mit Dolby Atmos einführte und gleichzeitig den gesamten Musikkatalog von Apple Music in Lossless bereitstellte. Zum Start standen tausende Songs in 3D-Audio zur Verfügung. Seitdem ist die Anzahl entsprechender Songs auf Apple Musik deutlich angewachsen. Nun scheinen die nächsten Maßnahmen eingeleitet worden zu sein, um das Ganze weiter voranzutreiben.

