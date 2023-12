Apple hat den heutigen Montag-Abend genutzt, um die Betriebssysteme seiner Produkte zu aktualisieren. So haben iPhone, iPad, AppleTV, Mac, HomePod und Apple Watch ein Update verpasst bekommen. Dabei hat Apple jeweils die TV-App überarbeitet, um ein neues Seherlebnis zu bieten.

Neu gestaltete Apple TV App bringt das Seherlebnis auf ein neues Level

Im Laufe des heutigen Abends sind haben wir euch bereits über iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2, tvOS 17.2 und HomePod Software 17.2 informiert. iOS 17.2 hat dabei beispielsweise die neue Journal-App sowie die Möglichkeit zur Aufnahme räumlicher Videos im Gepäck.

Auch die TV-App wurde überarbeitet. Diese macht es einfacher denn je, die preisgekrönten Apple Original Serien und Filme sowie Live Sport, Filme und TV Sendungen auf euren bevorzugten Apple Geräten, Smart TVs, Streaming Sticks, Spielekonsolen und mehr anzuschauen. Die neue Seitenleiste der vereinfachten Benutzeroberfläche ermöglicht es euch, schnell durch die App zu navigieren und bietet einen einfachen Zugang zu Apple TV+, dem Zuhause von Apple Original Serien und Filmen; zum MLS Season Pass, dem Zuhause der Major League Soccer; zum Store, in dem ihr beliebte Filme kaufen und leihen könnt; sowie schnellen Zugriff auf Kanäle und Apps, die ihr bereits habt, darunter Disney+, Paramount+ und Max.

Die markantesten Veränderungen an der TV-App findet ihr unseres Erachtens in der TV-App auf Apple TV. Dort finde timt euch den neuen Bereich „Home“ in der Seitenleiste. Dabei handelte es sich um einen neuen einheitlichen Programmführer für alle Serien, Filme und Sportereignisse. Im Bereich „Home“ könnt ihr im Abschnitt „Kanäle & Apps“ all eure abonnierten Kanäle oder verknüpften Apps im Detail durchstöbern. Sammlungen wie „Neue Serien & Filme“, „Top Charts“, „Trending“ und „Für dich“ bieten euch die besten Empfehlungen für neue, beliebte und speziell auf sie zugeschnittene Inhalte.

Stöbert einfach mal durch die neue TV-App und entdeckt die Veränderungen. Dabei dürftet ihr auch darauf stoßen, dass euch die iTunes Store App auf iPhone und iPad sowie die Apps iTunes Filme und iTunes TV-Sendungen auf Apple TV 4K und Apple TV HD zur Apple TV App weiterleitet, wo ihr eure bereits getätigten Einkäufe findet und alle ihre Lieblingsserien und -filme an einem Ort ansehen könnt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren