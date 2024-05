Die Deutsche Telekom und RTL Deutschland haben Details zu ihrer Partnerschaft rund um die UEFA EURO 2024 bekannt gegeben. Unter anderem wurde vereinbart, dass beide Partner zwölf Spiele gemeinsame bei MagentaTV und im Free-TV bei RTL übertragen.

UEFA EURO 2024: Telekom und RTL kooperieren

Mit großen Schritten rückt die UEFA EURO 2024 neuer. Am 14. Juni 20224 findet das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München statt. Im Vorfeld bereits sich die Medienpartner vor und präsentieren ihre Konzepte. Die Deutsche Telekom und RTL Deutschland haben nun ein Konzept präsentiert, das für zwölf Spiele gemeinsame Übertragungen bei MagentaTV und im Free-TV bei RTL umfasst.

Für die Europameisterschaft in Deutschland entsteht im Sendezentrum von RTL in Köln Deutz eines der modernsten Studios Europas. Dieser „Sendestern“ wird für den Turnierzeitraum die Heimat von MagentaTV und RTL sein. Von hier aus werden die Moderatoren wie Johannes B. Kerner und Laura Wontorra auf MagentaTV bei allen 51 Spielen in die Stadien, die Spielstädte, das Quartier der Nationalmannschaft und die Fanzonen der UEFA schalten.

Bei zwölf Spielen wird RTL die Ausstrahlung auf MagentaTV im Free-TV übernehmen, darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale. Exklusiv nur bei MagentaTV werden fünf Spiele der UEFA EURO 2024 zu sehen sein, darunter auch ein Achtelfinale.

Darüber hinaus verpassen Fußballfans auf den Sendern und Plattformen von RTL Deutschland nichts. Alle Tore und alle Highlights aus allen 51 Spielen des Turniers sind bereits 15 Minuten nach Abpfiff in umfangreichen Spielzusammenfassungen auf RTL+ zu sehen. Exklusiv bei MagentaTV startet am 14. Juni die Late-Show „Studio Pille-Palle“ mit Schauspieler Fahri Yardim sowie Ex-Nationalspieler und 1. FC Köln-Legende Jonas Hector. Die erste von zehn halbstündigen Episoden wird im Anschluss an das Eröffnungsspiel um 23:30 Uhr auf Sendung gehen und ist anschließend auch bei MagentaTV+ auf Abruf verfügbar.

Folgende Spiele sind auf MagentaTV und parallel bei RTL zu sehen

Gruppenphase 1:

16.06. 15 Uhr Polen vs. Niederlande

17.06. 15 Uhr Rumänien vs. Ukraine

18.06. 18 Uhr Türkei vs. Georgien

Gruppenphase 2:

19.06. 15 Uhr Kroatien vs. Albanien

21.06. 15 Uhr Slowakei vs. Ukraine

22.06. 15 Uhr Georgien vs. Tschechien

Die sechs weiteren Partien, vier davon in der dritten Gruppenphase sowie je ein gemeinsames Achtel- und Viertelfinale, stehen erst nach Abschluss der vorherigen Spiele fest.

