Apple hat das neue iPad Pro vorgestellt, und die ersten Eindrücke von der Präsentationsparty in New York City sind bereits da. Schon kurz nach der Ankündigung hatten ausgewählte Pressevertreter und Influencer die Gelegenheit, Apples neuestes Profi-Tablet auf Herz und Nieren zu prüfen.

iPad Pro mit M4 im Hands-on

Auf dem Event wurde deutlich, dass Apple nicht damit scherzt, wie viel schlanker das neue Modell ist. Mit einer Dicke von 5,3 mm für das 11 Zoll Modell und 5,1 mm für das 13 Zoll Tablet ist das neue iPad deutlich dünner geworden. Entsprechend sind die Gäste begeistert.

David Pierce von The Verge schreibt beispielsweise:

„Der Unterschied ist so gewaltig, dass sich das größere Modell, das ich immer für überdimensioniert gehalten habe, viel angenehmer in der Hand liegt.“

Während das schlanke Design beeindruckt, ist es doch das Display, dass wir am meisten sehen, wenn wir das iPad in der Hand halten. Hier sind sich die Tester einig, dass Apple nicht übertrieben hat, wenn das Unternehmen von dem „fortschrittlichsten Display der Welt“ redet. So soll die verwendete „Tandem-OLED“-Technologie sehr hell und die Blickwinkel ausgezeichnet sein. Dabei soll das Display so scharf sein, dass selbst beim Hereinzoomen in ein hochauflösendes Foto keine einzelnen Pixel zu erkennen sind.

Was den M4-Chip angeht, der das Ganze antreibt? Nun, das werden wir sehen müssen. Für die meisten Anwendungen hat das iPad Pro schon lange mehr als genug Leistung – der M4 ist eindeutig für intensive Anwendungen gedacht, wie das neue Multicam-Setup in Final Cut Pro oder einige der erweiterten künstlerischen Funktionen in Apps wie Procreate. In einer kurzen Demo konnten sich die Gäste bereits überzeugen, dass das iPad Pro sehr schnell ist. Wie sich das in der Praxis auszahlt, werden die ersten Tests zeigen.

Apple Pencil Pro und Magic Keyboard

Natürlich konnte vor Ort auch das neue Zubehör in die Hand genommen werden. Das Magic Keyboard soll wirklich gut aussehen und sich sehr wertig anfühlen – ein weiterer Schritt in Richtung MacBook. Das Aluminiumgehäuse und das vergrößerte Trackpad sind offensichtlich noch hochwertiger als das, was wir von früheren Versionen kennen. Das Tippen darauf soll sich sehr ähnlich anfühlen wie das Tippen auf einem MacBook, was ganz klar das Ziel war.

Der Apple Pencil Pro machte ebenfalls eine gute Figur. Die spezielle Haptic Engine bestätigt beispielsweise, wenn Formen in Smart Shapes konvertiert werden. Das sorgt für ein intuitives Erlebnis. Beim Drehen des Apple Pencil Pro ermöglicht der neue Gyrosensor eine exakte Steuerung der verwendeten Tools. Durch eine Drehung des Stifts wird die Ausrichtung von Tools wie Kalligrafiestiften und Pinseln geändert, genau wie beim Schreiben auf Papier. Es wird spannend sein, zu sehen, was Drittentwickler mit den neuen Möglichkeiten anstellen.

Nachfolgend haben wir für euch einige Hands-On-Berichte direkt von der Apple-Party:

FIRST LOOK at the NEW M4 iPad Pro OLeD Display with Nano Texture and the NEW Magic Keyboard #AppleEvent #iPadPro pic.twitter.com/oNtkRQIc2R — Brian Tong (@briantong) May 7, 2024

