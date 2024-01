Im Laufe des Jahres 2024 wird Apple die M3-Familie und damit die 3nm-Fertigungstechnologie bei weiteren Macs einführen. Den Anfang könnte im März ein neues MacBook Air mit M3-Chip machen. Im Sommer könnte dann der Mac Studio mit M3 Ultra folgen. Mit einem neuen Mac Pro mit M3 Ultra wird hingegeben nicht unbedingt gerechnet.

Mac Studio mit M3 Ultra könnte Mitte 2024 erscheinen

Im vergangenen Jahr hat Apple den Wechsel auf den 3nm Prozess mit dem A17 Pro und M3 eingeleitet. Das iPhone 15 Pro, der iMac sowie das MacBook Pro verfügen bereits über Prozessoren auf 3nm Basis. Dies wird sich im Laufe dieses Jahres weiter fortsetzen.

Laut Trendforce, basierend auf Daten von The Elec und einem Bericht von ICsmart, werden TSMC-Kunden, zu denen auch Apple gehört, die Bestellungen für 3nm Prozesswafer der zweiten Generation bis Ende 2024 auf eine Auslastung von 80 Prozent steigern. Weiter heißt es, dass Apple im Laufe dieses Jahres den A18 Pro sowie den M3 Ultra ankündigen wird. Während der A18 Pro in den iPhone 16 Pro Modellen zum Einsatz kommen wird, soll der M3 Ultra Mitte 2024 im Mac Studio debütieren. Ende 2022 hatten wir den damaligen Mac Studio mit M1 Max getestet. Unser Fazit: Leistung ohne Ende und für den normalen Anwender überdimensioniert. Pro-Nutzer werden an dem Gerät allerdings ihre Freude haben.

Ein neuer Mac Pro mit M3 Ultra Chip findet in dem Bericht übrigens keine Erwähnung. Dies könnte bedeuten, dass Apple den M3 Ultra beim Mac Pro nicht zum Einsatz bringt und das Gerät möglicherweise erst wieder mit dem M4 Ultra upgraded. Auf der anderen Seite könnte Apple den Mac Studio und den Mac Pro im Sommer dieses Jahres im Einklang aktualisieren und beiden Macs den M3 Ultra verpassen.

Wie geht es also mit der 3nm Technologie weiter? Aktuell rechnen wir damit, dass Apple im März dieses Jahres ein neues iPad Pro ein neues MacBook Air sowie einen neuen Mac mini auf den Markt bringen wird. Bei allen Produkten wird ein Chip der M3-Familie zum Einsatz kommen. Im Sommer könnte dann der Mac Studio mit M3 Max und M3 Ultra folgen. Ob wir bereits Ende 2024 erste Macs mit M4-Chip erleben, bleibt abzuwarten.

