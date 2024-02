Apple Vision Pro soll nahtlos digitale Inhalte mit der physischen Welt verbinden und somit unseren Alltag maßgeblich verändern. Zugegeben, Apples „räumlicher Computer“ ist noch kein Gerät, das wir den ganzen Tag lang tragen wollen, um unsere Realität zu erweitern. Doch Apples Ansatz von Augmented Reality zeigt uns schon jetzt, wohin die Reise geht. Und dass das Headset durchaus eine Bereicherung im Alltag sein kann, zeigen uns derzeit eine Vielzahl von YouTubern – ob zu Hause, beim Einkaufen, in einer U-Bahn-Station, im Flugzeug oder mitten in New York City.

Apple Vision Pro im Einsatz

Apple Vision Pro ist seit Freitag in den USA erhältlich, und es gibt bereits mehrere YouTube-Videos, die zeigen, wie man das Headset für Remote-Arbeit, Spiele, Sport und vieles mehr verwendet. Dabei gibt es viele Reviews, die detailliert auf die technischen Stärken und Schwächen des Mixed-Reality-Headsets eingehen. Ein sehenswertes Video in dem Stil hat beispielsweise Marques Brownlee kurz nach dem Marktstart veröffentlicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Aber uns interessiert heute die Alltagstauglichkeit. Wie schlägt sich Apples Headset im Alltag, bei welchen Tätigkeiten kann uns das Headset unter die Arme greifen und wann stellt es uns ein Bein? Noch wilder wird es, wenn Tester das Gerät 24 Stunden am Stück im Einsatz haben.

Einen Blick auf die Möglichkeit, gleichzeitig mit mehreren Apps zu arbeiten, gibt uns Himels Tech:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Brian Tong behandelt in seinem ausführlichen Review (nahezu 60 Minuten) in einem kurzen Abschnitt, wie ihr in Zukunft Sport-Events mit der Vision Pro und Multiview genießen könnt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Natürlich bietet sich Apples Vision Pro auch als Videospiel-Konsole an:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wie sich Apples räumlicher Computer in einem Flugzeug nutzen lässt, zeigt Gravel in seinem Review:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein Highlight ist wieder einmal der Praxis-Test von Casey Neistat, der das Vision Pro Headset in den Straßen von New York im Einsatz hat und bei der Gelegenheit feststellt, dass man sich „Apple-Aktien kaufen sollte“, denn Apple hat hier etwas geschaffen, das die Zukunft ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und wie es sich anfühlt, wenn man das Headset für 24 Stunden trägt und nutzt, zeigt Canoopsy und Shervin Shares:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren