Apple Vision Pro kann als externes Display für einen Mac genutzt, sodass ihr euren Computer in einem visionOS-Fenster anzeigen und steuern können. Das Ganze funktioniert nicht nur mit Apple Silicon Macs, sondern auch mit Intel-Macs.

Wenn man vergleicht, wie sich das iPhone, iPad oder die Apple Watch seit ihrer Markteinführung bis zum heutigen Tag weiterentwickelt haben, so lässt sich erahnen, welchen Weg Apple Vision Pro in den kommenden Jahren nehmen wird. Der Anfang ist gemacht, die technischen Möglichkeiten sind deutlich beschränkt und auch auf der Softwareseite gibt es sicherlich noch reichlich Luft nach oben.

Nichtsdestotrotz ist schon jetzt erkennbar, welche Möglichkeiten der räumliche Computer bietet und welche Funktionen in den kommenden Jahren entwickelt werden.

Eine Funktion, die bereits jetzt zur Verfügung steht, ist die Möglichkeit, Apple Vision Pro als Display für einen Mac zu verwenden. Im begleitenden Support Dokument #HT213971 schreibt Apple unter anderem

Wenn Ihr Mac eine Verbindung herstellt, erscheint seine Anzeige als Fenster in Apple Vision Pro. Wie bei allen Fenstern in Ihrem Apple Vision Pro-Arbeitsbereich können Sie die unten im Fenster angezeigte Fensterleiste zusammenziehen und ziehen, um die Anzeige Ihres Mac zu verschieben und sie näher oder weiter entfernt im Raum anzuordnen. Sie können die Größe des Mac Virtual Display auch ändern, indem Sie die Fensterleisten, die in einer der unteren Ecken des Fensters angezeigt werden, zusammenziehen und ziehen.