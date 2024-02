Erlebnisberichte, in denen die Apple Watch dabei geholfen hat, Leben zu retten, sind keine Seltenheit. Das liegt zum Teil an der schieren Anzahl der Apple-Uhren, die jeden Tag überall auf der Welt getragen werden – aber auch vor allem an den fortschrittlichen und modernen Funktionen der Smartwatch. Ein Vorfall in Florida bestätigt nun das Potenzial der Apple Watch für die Gesundheitsüberwachung. So erhielt der Deputy Sheriff von Sarasota, Luke Heyman, von seiner Apple Watch ungewöhnlich hohe Herzfrequenz-Warnungen. Diese Mitteilungen führten schließlich zur Entdeckung von Blutgerinnseln in seiner Lunge, die von der Krankenhausdiagnostik zunächst übersehen wurden.

Herzfrequenzalarme der Apple Watch

Luke Heyman erhielt innerhalb eines kurzen Zeitraums drei Alarme mit hoher Herzfrequenz auf seiner Apple Watch. Trotz zweier Krankenhausbesuche wurde die Ursache seiner Symptome zunächst nicht erkannt. „Also überprüfte ich meine Herzfrequenz, sie lag bei 160“, sagte Heyman. Während er dies zunächst als Fehlfunktion seiner Apple Watch abtat, fühlte er sich später unwohl und seine Beine fühlten sich an wie „Wackelpudding“, erinnert er sich gegenüber WFLA (via 9to5Mac). Ein darauf folgender Alarm seiner Apple Watch veranlasste ihn zu einem weiteren Krankenhausbesuch.

Im Krankenhaus wurden dann bei einer CT-Untersuchung mehrere Blutgerinnsel in beiden Lungen festgestellt. Seinem Arzt zufolge hätte Heyman ohnmächtig werden oder Schlimmeres erleiden können, wenn die Blutgerinnsel unbehandelt geblieben wären. Dr. Pavan Kapadia, ein Kardiologe aus Tampa, fügt hinzu, dass die Apple Watch „womöglich ein Leben gerettet hat“.

Die Apple Watch hat, wie anfangs erwähnt, bereits des Öfteren eine wichtige Rolle bei der Entdeckung eines gesundheitlichen Problems gespielt. Hierbei stechen oft zwei Funktionen heraus. Die „Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz“ sowie die „Mitteilungen vor einem unregelmäßigen Herzrhythmus“.

Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz

Mitteilungen von der Herzfrequenz App auf der Apple Watch können aktiviert werden, um Benutzer über hohe oder niedrige Herzfrequenzen sowie unregelmäßige Herzrhythmen zu informieren. Falls die Herzfrequenz eines Nutzers über oder unter einer bestimmten Anzahl von Schlägen pro Minute (BPM) liegt, kann die Apple Watch eine Benachrichtigung aussenden. Diese Benachrichtigungen sind für Nutzer der Apple Watch Series 1 und neueren Modellen verfügbar.

Beim ersten Öffnen der Herzfrequenz App auf der Apple Watch können Herzfrequenz-Mitteilungen aktiviert werden. Dies lässt sich auch jederzeit später über das iPhone einrichten. Hierfür müsst ihr:

Die Apple Watch App auf dem iPhone öffnen. Auf den Tab „Meine Uhr“ tippen, gefolgt von einem Tap auf „Herz“. Auf „Hohe Herzfrequenz“ tippen und eine Schlagzahl pro Minute (BPM) auswählen. Ebenso kann unter „Niedrige Herzfrequenz“ eine Schlagzahl pro Minute (BPM) gewählt werden.

Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus

Die Funktion für Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus auf der Apple Watch überwacht in regelmäßigen Abständen den Herzschlag des Nutzers, um diesen auf Anzeichen eines unregelmäßigen Rhythmus zu untersuchen, was auf ein Vorhofflimmern hindeuten kann. Das Vorhofflimmern ist eine Form von unregelmäßigem Herzrhythmus, bei der die Kontraktion der oberen Herzkammern (Vorhöfe) nicht mit den unteren Kammern (Ventrikel) synchronisiert erfolgt.

So werden die Mitteilungen für den unregelmäßigen Herzrhythmus aktiviert:

Die Health App auf dem iPhone öffnen. Auf den „Entdecken“ Tab tippen und dann zu „Herz“ > „Unreg. Herzrhythmus-Mitteilungen“ navigieren. Nach der Aktivierung können die Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus in der Apple Watch App auf dem iPhone ein- oder ausgeschaltet werden Hierfür die Apple Watch App öffnen und auf den Tab „Meine Uhr“ tippen und dann „Herz“ > „Unregelmäßiger Rhythmus“ auswählen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren