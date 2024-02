Eine der spannenden Funktionen der Apple Vision Pro ist die Möglichkeit, das Gerät als virtuellen Bildschirm für den Mac zu verwenden. Die Funktion kann derzeit nur mit einem einzigen Mac-Display verwendet werden, was gemessen an dem virtuellen Platz des Headsets etwas enttäuscht. Doch womöglich können wir bald zwei oder sogar mehr Mac-Displays in der erweiterten Welt platzieren. Das lässt zumindest ein Kommentar des Analysten Ben Thompson vermuten.

Mögliche Multi-Display-Unterstützung

Wenn ein Mac eine Verbindung mit Apple Vision Pro herstellt, wird sein Display als Fenster in dem Headset angezeigt. Wie bei allen Fenstern im Apple Vision Pro-Arbeitsbereich können Nutzer den virtuellen Bildschirm verschieben und vergrößern sowie verkleinern. Dabei können die Tastatur und das Trackpad bzw. die Maus des Mac-Computers genutzt werden, um in Apple Vision Pro auf dem Mac zu arbeiten.

Die Sache hat, wie bereits erwähnt, jedoch einen Haken: Wenn an dem Mac mehrere Bildschirme angeschlossen sind, zeigt die virtuelle Mac-Anzeige nur den Bildschirm an, der als Hauptbildschirm festgelegt wurde.

„Mir ist zu Ohren gekommen, dass Vision Pro-Benutzer in der Apple-Hauptzentrale zwei Mac-Displays projizieren können.“ Mit diesen Worten macht Ben Thompson nun in seinem Bericht bei Stratechery Hoffnung, dass Apple an einer Erweiterung der Mac-Verbindung für Vision Pro arbeitet. Wann eine solche Funktion den Weg in eine offizielle visionOS-Version findet und ob es in dem Fall Einschränkungen gibt, ist jedoch nicht bekannt.

Derzeit können in Kombination mit einem Apple Silicon Mac-Inhalte in Apple Vision Pro mit einer Auflösung von bis zu 4K dargestellt werden. Die Verwendung mit Intel-Macs wird ebenfalls unterstützt. Hier ist die Auflösung allerdings auf 3K beschränkt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren