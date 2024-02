Vor wenigen Tagen hat Apple TV+ einen Ausblick auf Original-Serien und -Filme gegeben, die in den kommenden Wochen und Monaten anlaufen. Nun gibt es die nächste Meldung aus Cupertino. Apple TV+ hat „Face Dance“ in Auftrag. Dabei handelt es sich um einen neuen Spielfilm mit der Oscar-Nominierten Lily Gladstone.

Apple TV+ gibt „Face Dance“ in Auftrag

Apple Original Films hat bekannt gegeben, dass man sich die weltweiten Rechte an „Fancy Dance“ gesichert hat. Dabei handelt es sich um die gefeierte Auswahl des Sundance Film Festivals von Confluential Films mit der preisgekrönten und Oscar-nominierten Hauptdarstellerin Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon). Gleichzeitig gibt Erica Tremblay ihr Spielfilmdebüt, die den Film auch mitgeschrieben und produziert hat.

Seit dem Verschwinden ihrer Schwester kümmert sich Jax (Gladstone) um ihre Nichte Roki (Isabel Deroy-Olson), indem sie sich im Seneca-Cayuga-Reservat in Oklahoma durchschlägt. Jede freie Minute wird darauf verwendet, ihre vermisste Schwester zu finden und gleichzeitig Roki dabei zu helfen, sich auf ein bevorstehendes Powwow vorzubereiten. Auf die Gefahr hin, das Sorgerecht an Jax Vater Frank (Shea Whigham) zu verlieren, machen sich die beiden auf den Weg und durchkämmen das Hinterland, um rechtzeitig zum Powwow Rokis Mutter aufzuspüren. Was als Suche beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einer viel tiefergehenden Untersuchung der Komplexität und Widersprüche indigener Frauen, die sich durch eine kolonisierte Welt bewegen und einem gescheiterten Justizsystem ausgeliefert sind. Neben Lily Gladstone und Erica Tremblay sind Deroy-Olson, Ryan Begay, Whigham, Crystle Lightning und Audrey Wasilewski in dem Film zu sehen.

Nach seinem Debüt beim Sundance Film Festival 2023 wird „Fancy Dance“ dieses Jahr sein Debüt in den Kinos und auf Apple TV+ geben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren