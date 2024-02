Apple TV+ hat ein eindrucksvolles Angebot an neuen Inhalten für das Jahr 2024 angekündigt. Das Programm umfasst sowohl neue Serien mit Starbesetzung als auch beliebte wiederkehrende Serien. Dabei reicht die vielfältige Kollektion von historischen Dramen über Dokumentationen bis hin zu Sci-Fi-Thrillern.

Neue Original-Serien

„The New Look“ (14. Februar): „The New Look“ ist ein historisches Drama mit Ben Mendelsohn als Christian Dior und Juliette Binoche als Coco Chanel. Die 10-teilige Serie erforscht die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Modeindustrie und beleuchtet die Rivalität von Dior und Chanel während der Nazi-Besetzung von Paris.

„The Dynasty: New England Patriots“ (16. Februar): Diese 10-teilige Dokumentarserie bietet einen detaillierten Blick auf die New England Patriots. Sie enthält Interviews mit Schlüsselfiguren wie Tom Brady, Bill Belichick sowie Robert Kraft und beleuchtet den Aufstieg des Teams und seine internen Konflikte.

„Snoopy präsentiert: Willkommen zu Hause, Franklin“ (16. Februar): Das neue Peanuts-Special erzählt die Vorgeschichte von Franklin. Dabei geht es um Franklins Erfahrungen beim Schließen von Freundschaften, insbesondere um seine Erlebnisse mit Charlie Brown und der Peanuts-Crew. Es ist eine herzerwärmende Geschichte über Anpassung und Eingewöhnung, die vor dem Hintergrund eines Seifenkisten-Derby-Rennens spielt.

„Constellation“ (21. Februar): Dieser Psychothriller mit Noomi Rapace in der Hauptrolle handelt von einer Astronautin, die von einer Weltraummission zurückkehrt und feststellt, dass sich ihr Leben auf unerklärliche Weise verändert hat. Die Serie verbindet Weltraumabenteuer mit einer tiefgründigen Erforschung der menschlichen Psychologie.

„Messi’s World Cup: The Rise of a Legend“ (21. Februar): Dieser Dokumentarfilm zeichnet den Weg von Lionel Messi nach und konzentriert sich dabei auf seinen WM-Sieg. Der Film bietet einen intimen Einblick in seine Karriere, mit persönlichen Interviews und Einblicken von Mannschaftskameraden und Trainern.

„The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ (1. März): In dieser Comedy-Serie mit Noel Fielding in der Hauptrolle wird die Geschichte des berüchtigten britischen Straßenräubers Dick Turpin neu erfunden, wobei historische Elemente mit Humor und Absurdität vermischt werden.

„Manhunt“ (15. März): Diese Serie mit Tobias Menzies in der Hauptrolle befasst sich mit der Fahndung nach John Wilkes Booth nach der Ermordung von Abraham Lincoln. Sie verbindet historisches Drama mit der Spannung einer wahren Kriminalerzählung.

„Palm Royale“ (20. März): Kristen Wiig, Laura Dern und Allison Janney spielen die Hauptrollen in diesem Drama, das 1969 in Palm Beach spielt. Die Serie behandelt die Themen sozialer Status und Ehrgeiz und erzählt die Geschichte eines Außenseiters, der versucht, sich in die High Society einzuschleusen.

„Sugar“ (5. April): Colin Farrell spielt John Sugar, einen Privatdetektiv, der in das Verschwinden der Enkelin eines Hollywood-Produzenten verwickelt ist. Die Serie ist eine zeitgemäße Interpretation einer klassischen Detektivgeschichte.

„Franklin“ (12. April): Michael Douglas porträtiert Benjamin Franklin in dieser Serie, die auf seiner Mission in Frankreich während der amerikanischen Revolution basiert. Sie beleuchtet Franklins diplomatisches Geschick und seine Schlüsselrolle bei der Sicherung der französischen Unterstützung für die amerikanische Unabhängigkeit.

„Dark Matter“ (8. Mai): „Dark Matter“ ist eine Science-Fiction-Thriller-Serie, die auf dem Bestseller von Blake Crouch basiert. Die Serie folgt Jason Dessen, einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen von Chicago in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Die neun Episoden umfassende Serie wird von einem Ensemble aus Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi und Oakes Fegley gespielt.

„Presumed Innocent“ (14. Juni): Diese Thrillerserie mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle basiert auf dem Roman von Scott Turow und konzentriert sich auf einen Staatsanwalt, der des Mordes beschuldigt wird und ein komplexes Netz aus Liebe, Besessenheit und politischen Intrigen entwirrt.

„Land of Women“ (Sommer 2024): Mit Eva Longoria und Carmen Maura in den Hauptrollen folgt diese Dramedy einer Familie, die unter dramatischen Umständen in eine kleine Stadt in Spanien flieht. Die Serie beschäftigt sich mit den Themen Identität, Familie und Neuanfang.

Wiederkehrende Serien

„Loot“ (3. April): Maya Rudolph kehrt als Molly Wells zurück, eine milliardenschwere Philanthropin, die sich nach einer öffentlichen Scheidung auf ihr Leben einstellt. Die Komödie erforscht ihre Reise der Selbstentdeckung und Philanthropie.

„The Reluctant Traveler With Eugene Levy“ (8. März): Eugene Levys Reiseserie kehrt für eine zweite Staffel zurück und erkundet mit Levys einzigartigem Humor und Blickwinkel neue und faszinierende Ziele in Europa.

„Fraggle Rock: Back to the Rock“ (29. März): Die zweite Staffel bringt weitere Abenteuer der Fraggles. Die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Serie bietet musikalische Elemente, Humor und Gaststars wie Daveed Diggs und Ariana DeBose.

„Girls State“ (5. April): Nach dem Erfolg des Dokumentarfilms „Boys State“ begleitet „Girls State“ 500 Teenager-Mädchen aus Missouri, die an einer einwöchigen demokratischen Übung teilnehmen. Sie bilden eine Regierung, führen einen Wahlkampf und setzen sich mit kontroversen Themen auseinander.

„The Big Door Prize“ (24. April): Die Bewohner von Deerfield setzen ihre Begegnungen mit der mysteriösen Morpho-Maschine fort, die das wahre Potenzial eines jeden Menschen offenbart und zu lebensverändernden Veränderungen und Herausforderungen führt.

„Acapulco“ (1. Mai): Die Comedy-Serie mit Eugenio Derbez in der Hauptrolle kehrt für ihre dritte Staffel zurück und setzt die Geschichte von Maximo und seinen Abenteuern im Ferienort Las Colinas fort.

„Trying“ (22. Mai): Die vierte Staffel dieser herzerwärmenden Komödie begleitet Nikki und Jason bei der Bewältigung der Komplexität von Adoption und Elternschaft und bietet sowohl humorvolle als auch ergreifende Momente.

