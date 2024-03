Apple TV+ ist die Streaming-Plattform mit den besten IMDb-Bewertungen, wie eine Studie von Self Financial zeigt. Apple TV+ wurde vor fünf Jahren eingeführt und verfügt zwar über eine kleinere Bibliothek als seine Konkurrenten, aber das Angebot von Apple überzeugt mit Qualität.

Hohe Bewertungen in einem wettbewerbsintensiven Umfeld

Die Analyse von Self Financial umfasste die IMDb-Bewertungen für die wichtigsten US-Streaming-Plattformen, darunter Schwergewichte wie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und HBO Max. Obwohl Amazon Prime Video mit 13.827 Titeln über die größte Bibliothek verfügt, sticht Apple TV+ durch seine bessere Durchschnittsbewertung hervor.

Insbesondere „Ted Lasso“ wird als eines der am besten bewerteten Angebote der Plattform hervorgehoben. Mit „Ted Lasso“ hat Apple zweifelsohne einen Hit gelandet, was auch zahlreiche Auszeichnungen zeigen, darunter elf Emmys, zwei Golden Globe Awards und ein Screen Actors Guild Award. Auch „The Morning Show“ zählt zu Apples erfolgreichsten Original-Serien. Neben einem Primetime Emmy Award, Critics’ Choice Award und einem Screen Actors Guild Award gab es zahlreiche Nominierungen für die Drama-Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon.

Neben allgemeinen Inhalten ist Apple TV+ auch die beste Plattform für Kinderinhalte. Netflix liegt in den Genres Sport und Technik vorn, was die unterschiedlichen Stärken der verschiedenen Dienste widerspiegelt. Aber bei Apple TV+ ist es klar, dass die Leute mögen, was sie sehen. Trotz der kleinsten Inhaltsbibliothek der getesteten Streaming-Anbieter erzielt Apple TV+ mit 7,01 von 10 Punkten die höchste durchschnittliche IMDb-Bewertung für seine gesamte Bibliothek.

Die Studie geht auch auf die Streaming-Gewohnheiten ein und zeigt, dass US-Konsumenten durchschnittlich 52,97 US-Dollar pro Monat für Streaming-Dienste ausgeben. In den USA besitzt der durchschnittliche Haushalt 4,4 bezahlte Streaming-Abonnements.

