Anfang dieses Jahres gab die Anker Tochter Eufy im Rahmen der Consumer Electronics Show einen ersten Ausblick auf den eufy Omni S1 Pro. Ab sofort ist der Staubsauger der nächsten Generation zu Early-Bird-Preisen auf Kickstarter erhältlich.

Der Vorverkauf des eufy Omni S1 Pro, der weltweit erste Bodenwischroboter mit Staubsauger und Selbstreinigung in Echtzeit, ist soeben zu lukrativen „Super Early Bird“-Preisen auf Kickstarter gestartet. Ab Sommer 2024 wird dieser dann auch auf der Eufy-Webseite, bei Amazon und weiteren Händlern verfügbar sein.

Der eufy Omni S1 Pro verfügt über den längsten Rollmopp seiner Klasse mit 290 Millimetern, mit einer Geschwindigkeit von 170 Umdrehungen pro Minute und einer Abwärtskraft von 10 Newton. Hinzu kommt eine druckvolle Reinigungskraft von 8.000 Pascal. Mit diesen technischen Daten soll das menschliche Schrubben bestmöglich imitiert werden. Das innovative Mopp-Lift-System des S1 Pro hebt den Rollmopp automatisch an, wenn ein Teppich seine Route kreuzt. Smart: Damit bleiben Teppiche mit einer Höhe von bis zu 12 Millimetern garantiert trocken.

Eufy beschreibt den eufy Omni S1 Pro unter anderem wie folgt

Der eufy Omni S1 Pro bietet eine bequeme, vollautomatische Reinigung mit seiner All-in-One-Ladestation (Uniclean Station). Nach Abschluss seiner Aufgaben dockt der Roboter an die Station an, um automatisch seinen Staubbehälter zu entleeren. Dieser hält bis zum nächsten Beutelwechsel ganze 68 Tage. Er entsorgt auch das Abwasser und reinigt seinen Rollmopp mit dem eingebauten Eco-Clean Ozone™-Generator, indem er sie mit Heißluft trocknet und damit Bakterienwachstum sowie Gerüche verhindert. Außerdem füllt er seinen Wassertank selbständig mit der passenden Menge an Reinigungslösung auf und bereitet sich so auf den nächsten Einsatz vor.

[…]

Das fortschrittliche Konzept des 3D MatrixEye reagiert wie ein menschliches Auge – der eufy Omni S1 Pro nutzt dabei aktive Infrarotsensoren und eine RGB-Kamera. Diese sendet 300.000 Abtastpunkte aus, was 750-mal mehr ist als der Branchendurchschnitt.