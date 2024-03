Das Angebot an Apple Arcade Spielen auf Apple Vision Pro wächst weiter an. Ab sofort starten mit Alto’s Odyssey: The Lost City, Gibbon: Beyond the Trees und Spire Blast drei Apple Arcade Spiele auf dem Headset.

Vision Pro: weitere Apple Arcade Spiele verfügbar

Apple Vision Pro ist bislang nur in den USA erhältlich. Dementsprechend stehen die neuen Apple Arcade Titel auch nur im us-amerikanischen App Store für Vision Pro bereit. Da wir spätestens im Juni zur WWDC mit der Ankündigung des internationalen Verkaufsstarts von Apple Vision Pro rechnen, blicken wir schon jetzt über den Tellerrand und halten euch zum Apple Headset auf dem Laufenden.

Ab sofort stehen mit Alto’s Odyssey: The Lost City, Gibbon: Beyond the Trees und Spire Blast drei Apple Arcade Spiele auf dem räumlichen Computer bereit. Die genanten Titel standen bis dato auf Apple Arcade für iPhone, iPad, Mac und Aple TV zur Verfügung.

„Alto’s Odyssey – Die verlorene Stadt“ wird unter anderem wie folgt beschrieben

Begleite Alto und seine Freunde auf einer endlosen Sandboard-Reise, um die Verlorene Stadt zu finden und die darin verborgenen Geheimnisse zu lüften. Fliege über windgepeitschte Dünen, durchquere aufregende Canyons, erkunde uralte Tempel und tauche in riesige Höhlen ein – an einem fantastischen Ort, weit weg von zu Hause. Auf dieser Reise Weg streifst du Weinreben, springst auf Heißluftballons, fährst auf hohen Felswänden, gleitest mit dem Flügelanzug und entkommst boshaften Lemuren, während du die vielen Geheimnisse der Wüste aufdeckst.

Apple Arcade ermöglicht grenzenlosen Spielspaß über alle Apple-Plattformen hinweg. Abonnenten erhalten die Vollversion jedes Spieles einschließlich künftiger Updates und Erweiterungen, alles komplett ohne Werbung oder In-App Käufe. Viele Spiele unterstützen die Bedienung über kabellose Spielecontroller darunter Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, PlayStation DualShock 4 und MFi Controller. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 200 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind.

