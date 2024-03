Das Wall Street Journal hat ein Profil zum Apple Fellow Phil Schiller erstellt. Dieser ist bei Apple unter anderm für den App Store verantwortlich. Da der App Store aufgrund der Untersuchungen durch die EU und des US-Justizministeriums derzeit besonders im Fokus steht, hat Schiller alle Hände voll zu tun.

WSJ porträtiert Phil Schiller

Apple hatte im August 2020 bekannt gegeben, dass der damalige Apple Marketing-Chef zum „Apple Fellow“ ernannt wird. Gleichzeitig verkündete Apple, dass Schiller als „Weggefährte“ seine Karriere bei Apple fortsetzen wird. In seiner neuen Rolle berichtet Schiller direkt an Apple CEO Tim Cook, führt weiterhin Aufsicht über den App Store und leitet Apple Events.

Schiller der alle Apple Produkteinführungen der Jahre begleitete trat somit aus der ersten Reihe zurück, blieb dem Unternehmen allerdings treu. Sein ursprünglicher Plan sah vermutlich vor, sich Schritt für Schritt zurückzuziehen und sich verstärkt persönlichen Projekten und seiner Freunde zu widmen. Wie das WSJ nun allerdings berichtet, arbeitet der Apple Fellow knapp 80 Stunden pro Woche.

Es heißt, dass Schiller dafür bekannt ist, dass er fast in Echtzeit auf E-Mails antwortet und rund um die Uhr Telefonanrufe entgegennimmt. Er sagte während der Klage von Epic gegen Apple vor Gericht aus, um den „App Store“ energisch zu verteidigen, und er ist auch an Apples Gesprächen mit der EU beteiligt. Darüberhinaus beteiligte sich Schiller an Apple-PR-Gesprächen mit Medienvertretern, als die Änderungen an iOS 17.4 angekündigt wurden, und erläuterte, wie sich der DMA auf die Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer in Europa auswirken wird.

Auch war es Schiller, der kürzlich Epic CEO Tim Sweeney per Mail darüber informierte, dass Epics Entwicklerkonto erneut gesperrt wird. Mittlerweile ist dieses wieder freigeschaltet. Weiter heißt es in dem Bericht, dass Tim Cook der Expertise von Phil Schiller beim App Store vertraut. Hier findet ihr das vollständige Profil von Phil Schiller beim WSJ.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren