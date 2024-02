In letzter Zeit gab es des Öfteren Berichte, dass Apple an einem faltbaren iPad und iPhone arbeitet. Während Samsung, Motorola und andere Marken bereits faltbare Geräte verkaufen, hat sich Cupertino entschieden, nichts zu überstürzen und zu warten, bis die Technologie ausgereift ist. Dieser Zeitpunkt könnte nun deutlich in die Ferne gerückt sein, zumindest wenn es nach einem fragwürdigen Gerücht aus China geht.

Faltbare Panels halten angeblich nicht Apple-Tests stand

Laut Fixed Focus Digital, einem Weibo Tech-Blogger aus Guangdong mit einer großen chinesischen Fangemeinde, hat Apple im Rahmen seines Forschungs- und Entwicklungsprozesses faltbare Displays getestet. Das alleine ist natürlich nichts allzu Überraschendes.

So geistern bereits seit mehreren Monaten Informationen durch die Gerüchteküche, dass mindestens eines der faltbaren Geräte, die Apple getestet haben soll, ein Display von Samsung nutzt. Samsung ist ein wichtiger Lieferant von Display-Panels, die in Apple-Geräten verwendet werden, und es ist bekannt, dass das Unternehmen in der Vergangenheit Muster faltbarer Displays an Apple geliefert hat.

Neu ist, dass die Quelle des heutigen Gerüchts behauptet, dass Samsungs neueste faltbare Panels „nach ein paar Tagen“ unter Apples strengen internen Tests versagten, was Apple dazu veranlasst haben soll, das gesamte Projekt für die absehbare Zukunft auf Eis zu legen.

Einem Bericht von The Information zufolge hat Apple nach über fünf Jahren Forschung und Entwicklung aktiv Prototypen von mindestens zwei faltbaren iPhones gebaut. Die beiden iPhone-Prototypen sollen sich in der Breite wie eine Schale falten lassen, sind aber nicht in Apples Produktplan für 2024 oder 2025 enthalten. Berichte aus verschiedenen Quellen, darunter DSCC, Bloomberg und Omdia, legen zudem nahe, dass Apple an einem faltbaren iPad/MacBook-Hybrid mit einem 20 Zoll Display arbeitet.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob Apple einem faltbaren iPhone oder einem faltbaren iPad den Vorzug gibt. Apple hat es ohnehin mit der Markteinführung nicht eilig und lässt, wie bereits erwähnt, andere den Start machen, während das Unternehmen aus Cupertino herausfindet, wie man es besser macht. Dass Apple das Projekt jedoch, wie in dem jüngsten Gerücht behauptet, auf Eis gelegt hat, ist fraglich. Es wird aller Voraussicht irgendwann faltbare Apple-Geräte geben, und das Unternehmen wird so lange daran arbeiten, bis es eine Lösung gefunden hat, die seinen Standards entspricht.

