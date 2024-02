Das in Cupertino ansässige Unternehmen Apple hat kürzlich eine Reihe bedeutender Aktualisierungen seiner wichtigsten Entwicklungen veröffentlicht. Die Neuerungen betrafen das mobile Betriebssystem selbst, den mobilen Browser und den Store für mobile Anwendungen.

Die Änderungen sind für eine bestimmte Region gedacht – die EU. Ihr Erscheinen verdanken sie dem neuen Digital Markets Act (DMA), das am 07. März 2024 in Kraft tritt. Ziel ist es, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Nutzer mit beliebten Apple-Produkten interagieren. Dabei steht nicht nur Apple allein im Fokus der EU, alle großen Technischen-Konzerne sind betroffen.

Für Entwickler werden Änderungen an iOS, Safari und dem App Store eingeführt, die neue Möglichkeiten für die App-Vertrieb und Zahlungsmethoden bieten. Auf Benutzerseite gibt es neue Steuerfunktionen und verbesserte Schutzmaßnahmen, die Sicherheits- und Datenschutzrisiken reduzieren, um Plattformen in die DMA-Konformität zu bringen. Schauen wir uns als Nächstes die Neuerungen genauer an sowie die Vorteile, die sie Benutzern und Entwicklern bieten.

Änderungen, die sich an Entwickler und Benutzer richten

Für Entwickler auf der iOS-Plattform hat Apple attraktive Updates eingeführt:

Funktionalität für weitere Browser-Engines

mehr als 600 zusätzliche APIs

Erweiterte App-Analyse

Entwickler haben außerdem mehr Freiheiten hinsichtlich der Vertriebsmethoden und Zahlungsoptionen für iOS-Apps und einiger anderer Funktionen. Die Änderungen von Apple haben mehr Raum für Kreativität und Innovation in der App-Entwicklung geschaffen. Für Benutzer bietet der IT-Riese verbesserte Kontrollen und Sicherheit. Dabei handelt es sich zunächst einmal um neue Optionen für das Informationsmanagement, die darauf abzielen, den Datenschutz und die Privatsphäre zu verbessern.

Diese Veränderungen bieten zwar viele neue Möglichkeiten, bergen aber auch potenzielle Risiken. Dabei kann es sich um Betrug, Malware oder andere häufige Bedrohungen handeln. Um dem entgegenzuwirken, führt Apple mehrere Schutzmaßnahmen ein, wie etwa die Beglaubigung für iOS-Apps, Autorisierungsanforderungen für Marktplatzentwickler und eine klare Offenlegung zusätzlicher Zahlungsmethoden.

Neue Funktionen im Betriebssystem iOS 17.4

Ab März 2024 wird iOS 17.4 in 27 EU-Ländern verfügbar sein. Dann können Benutzer und Entwickler die neuen Funktionen nutzen. Entwicklern wird empfohlen, diese Änderungen auf der Entwickler-Support-Seite von Apple zu überprüfen und sie in der iOS 17.4-Betaversion zu testen (aktuell sind wir bei der Beta 3).

In der EU nimmt Apple eine Reihe von Änderungen an iOS vor, um dem DMA gerecht zu werden. Diese Änderungen beinhalten neue Optionen für den App-Vertrieb. Dies ist wichtig für Entwickler. Zu den bevorstehenden iOS-Änderungen gehören:

Alternative Browser-Engines . Nun beschränkt sich das Angebot an Entwicklungstools nicht nur auf Webkit. Entwickler können für ihre Anwendungen verschiedene Browser-Engines nutzen.

. Nun beschränkt sich das Angebot an Entwicklungstools nicht nur auf Webkit. Entwickler können für ihre Anwendungen verschiedene Browser-Engines nutzen. Alternative App-Vertrieb . Dank neuer APIs und Tools können Entwickler nun iOS-Apps über verschiedene App-Marktplätze anbieten. Seit Kurzem können Entwickler alternative App Stores bei Apple einreichen.

. Dank neuer APIs und Tools können Entwickler nun iOS-Apps über verschiedene App-Marktplätze anbieten. Seit Kurzem können Entwickler alternative App Stores bei Apple einreichen. NFC-Technologie und kontaktloses Bezahlen . Dank neuer APIs können Entwickler nun die NFC-Technologie in Banking- und E-Wallet-Apps integrieren.

. Dank neuer APIs können Entwickler nun die NFC-Technologie in Banking- und E-Wallet-Apps integrieren. Interoperabilitätsanfragen . Wenn ein Entwickler eine einzigartige Idee hat, die bestimmte iPhone-Funktionen erfordert, bietet Apple ein neues Anfrageformular an.

. Wenn ein Entwickler eine einzigartige Idee hat, die bestimmte iPhone-Funktionen erfordert, bietet Apple ein neues Anfrageformular an. Beglaubigung von Anwendungen . Grundlegende Kontrolle, die für alle Anwendungen unabhängig vom Vertriebskanal gilt, trägt dazu bei, die Plattformintegrität und den Benutzerschutz sicherzustellen.

. Grundlegende Kontrolle, die für alle Anwendungen unabhängig vom Vertriebskanal gilt, trägt dazu bei, die Plattformintegrität und den Benutzerschutz sicherzustellen. Installationsblätter. Mit diesem Feature kann man vollständige Informationen aus dem Beglaubigungsprozess vor dem Download bereitstellen, die unter anderem eine kurze Beschreibung der App und ihrer Funktionen umfassen. Dazu gehören die Entwickler, Screenshots und andere wichtige Informationen.

Die vorgeschlagenen Updates treten im März 2024 in Kraft. Apple wird wiederum detailliertere Ressourcen bereitstellen, die die Optionen erläutern, die Entwicklern und Benutzern zur Verfügung stehen.

Dazu gehören Best Practices zum Schutz der Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer sowie die Integration neuer Funktionen in Anwendungen für Entwickler.

Safari verfügt jetzt über einen Auswahlbildschirm

Mit iOS 17.4 steht Benutzern ein praktischer Auswahlbildschirm zur Auswahl ihres Standardbrowsers zur Verfügung. Dies würde zwar die Autonomie der Benutzer erhöhen, jedoch möglicherweise die Integrität des Apple-Erlebnisses beeinträchtigen.

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, die Online-Sicherheit zu steigern und regionale Beschränkungen umzugehen, können Benutzer und Entwickler eine Proxy Browser Extension verwenden. iOS-Benutzer haben bereits die Möglichkeit, einen Webbrowser eines Drittanbieters als Standardbrowser zu verwenden. Jetzt wird Apple, wie vom DMA gefordert, einen neuen Auswahlbildschirm bereitstellen, der erscheinen sollte, wenn ein Benutzer Safari zum ersten Mal in iOS 17.4 oder höher öffnet.

Auf diesem Bildschirm kann der Benutzer aus einer Liste von Optionen einen Standardbrowser auswählen. Diese Änderung ist eine Folge der DMA-Anforderungen und kann daher zu Unannehmlichkeiten führen.

Den Benutzern wird eine Liste der Browser angezeigt, bevor sie die Möglichkeit haben, einen detaillierten Einblick in die ihnen zur Verfügung stehenden Optionen zu erhalten.

Auch der App Store ist von Neuerungen betroffen

Den Entwicklern werden neue Optionen zur Zahlungsabwicklung präsentiert. Benutzer aus der EU haben nach der Veröffentlichung von Updates Zugriff auf informative Beschriftungen und Informationen zu App-Transaktionen. Allerdings gibt es auch Nachteile: Alternative Zahlungsmethoden schränken die Fähigkeit von Apple ein, bei Rückerstattungen oder Betrugsproblemen zu helfen.

