Im November 2022 gingen die sogenannten WhatsApp Communitys an den Start. Seitdem hat der Messenger diesen Bereich seiner App immer mal wieder verbessert. Nun wird das nächste größere Community-Update ausgerollt.

WhatsApp: Update bringt neue Community-Funktionen

Nachbarn, Schulverbände, Hobbyisten und viele mehr können WhatsApp Communitys nutzen, um zusammengehörige Gruppen zu verknüpfen und zu organisieren. Um die Communitys noch enger zusammenzubringen, führt WhatsApp eine neue Möglichkeit zum Organisieren von Veranstaltungen auf WhatsApp ein. Außerdem gibt es zukünftig organisierte Antworten in Ankündigungsgruppen, sodass Mitgliederer auf wichtige Updates von Admins antworten können.

Mit Veranstaltungen ist es jetzt einfacher für Menschen, ihre Zusammentreffen direkt in WhatsApp zu planen – egal, ob es sich um ein virtuelles Meeting oder eine Geburtstagsfeier handelt. Jeder kann eine Veranstaltung erstellen und andere können antworten, sodass jeder in der Gruppe weiß, wer teilnimmt. Gäste können die Veranstaltung auch auf der Informationsseite der Gruppe sehen. Teilnehmer erhalten eine automatische Benachrichtigung, kurz bevor die Veranstaltung stattfindet. Veranstaltungen werden zunächst für Gruppen verfügbar sein, die zu einer Community gehören. In den nächsten Monaten führt WhatsApp sie dann für alle Gruppen ein.

Darüberhinaus führt WhatsApp Antworten in Ankündigungsgruppen ein. So können Admins von den Mitgliedern Nachrichten erhalten. Gleichzeitig bleiben diese Gruppen ein Ort, an dem man schnell erfahren kann, was in der Community vor sich geht. Antworten werden gruppiert und minimiert, sodass du sehen kannst, was andere im Kontext gesagt haben, und Benachrichtigungen sind für alle stummgeschaltet.

