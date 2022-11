Im April dieses Jahres kündigte WhatsApp „Communitys“ an. Nun werden diese weltweit eingeführt und der Messenger möchte mit diesem umfangreichen Update die Art und Weise verändern, wie Menschen auf WhatsApp in Gruppen in Kontakt treten, verbessern.

WhatsApp: Communitys sind offiziell gestartet

Vorweg seid gesagt, dass die WhatsApp Community ab heute ausgerollt werden. Dieses Update wird allerdings erst in den nächsten Monaten jedem zur Verfügung stehen.

Communitys wie Nachbarschaften, Eltern an einer Schule und Firmen können jetzt mehrere Gruppen an einem Ort zusammenbringen, um Gruppenunterhaltungen auf WhatsApp zu organisieren. So gehts: Tippt auf den Reiter für neue Communitys in deinen Chats; diesen findet ihr bei iOS unten und bei Android oben im Bildschirm. Dort könnt ihr dann eine neue Community erstellen oder bereits bestehende Gruppen hinzufügen.

Sobald ihr in einer Community seid, könnt ihr einfach zwischen bereits bestehenden Gruppen wechseln, um euch alle notwendigen Informationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu holen. Admins können außerdem wichtige Updates an alle in der Community senden.

3 weitere neue Funktion

Darüberhinaus gibt WhatsApp drei weitere Neuerungen bekannt. Es gibt die Möglichkeit, Umfragen in Chats zu erstellen, Videoanrufe mit bis zu 32 Personen zu führen und Gruppen mit bis zu 1.024 Benutzern zu erstellen. Genauso wie Emoji-Reaktionen, das Teilen von größeren Dateien und die Admin-Löschoption können diese Funktionen in jeder Gruppe genutzt werden.