Um dem Gesetz über digitale Märkte zu entsprechen wird Apple innerhalb der EU zahlreiche Änderungen an iOS, Safari und dem App Store vornehmen. Unter anderem sind zukünftig alternative App Stores (Sideloading) erlaubt. Apple hat nun bekannt gegeben, dass Entwickler ab sofort eigene App Stores bei Apple einreichen können.

Entwickler können ab sofort eigene App Stores bei Apple einreichen

Apple hat bestätigt, dass Entwickler in den EU ab sofort alternative App-Marktplätze zu App Store Connect hinzufügen können. Darüberhinaus akzeptiert Apple ab sofort Einreichungen, damit Apps, die über alternative App Stores vertrieben werden, beglaubigt werden.

Die Änderungen, die Apple rund um iOS 17.4 und Co. vornimmt, umfassen mehr als 600 neue APIs, erweiterte App-Analysen, Funktionen für alternative Browser-Engines und Optionen für die Verarbeitung von App-Zahlungen und den Vertrieb von iOS-Apps. Mit jeder Änderung führt Apple neue Sicherheitsvorkehrungen ein, die neue Risiken, die der DMA für EU-Nutzer mit sich bringt, reduzieren.

In einer aktuellen Meldung an Entwickler heißt es

Entwickler, die den neuen Geschäftsbedingungen zugestimmt haben, können nun neue Funktionen in App Store Connect und der App Store Connect API nutzen, um Marktplatz-Distribution und App-Marktplätze einzurichten und TestFlight zu nutzen. So können sie diese Funktionen im Beta testen. TestFlight unterstützt nun auch Apps, die alternative Browser-Engines verwenden, sowie alternative Zahlungen über Zahlungsdienstleister und Link-Out zum Bezahlen auf einer Webseite.

Das Gesetz über digitale Märkte tritt am 07. März 2024 in Kraft. Dann wird Apple spätestens iOS 17.4 und Co. veröffentlicht. Gleichzeitig werden vermutlich die ersten alternativen App Stores an den Start gehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren