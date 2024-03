Nach der Einführung des M3 MacBook Air ruht sich Apple nicht aus. Als Nächstes stehen neue iPads an, allen voran das erste OLED iPad Pro. So bekräftigt Bloombergs Mark Gurman, dass wir zeitnah die Einführung aktualisierter Modelle des iPad Pro und iPad Air zusammen mit einem neu gestalteten Magic Keyboard und einer weiteren Version des Apple Pencil erwarten können.

Neues iPad Pro und iPad Air kommen im März oder April

In der jüngsten Ausgabe seines „Power On“ Newsletters schreibt Mark Gurman, dass Apple die Einführung aktualisierter Modelle des iPad Pro und iPad Air vorbereitet. Die Einführung soll gegen Ende März oder im April erfolgen, mit einer möglichen Überarbeitung von iPadOS 17.4, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Eine der erwarteten Änderungen am iPad Air und iPad Pro ist die Verlegung der FaceTime-Kamera bei allen Modellen an die Längsseite der Geräte, was für FaceTime-Anrufe sinnvoller ist. Das aktuelle iPad der 10. Generation war das erste Modell, bei dem die Kamera ins Querformat verschoben wurde.

Die größte Änderung bei den aktualisierten Pro-Modellen wird die Umstellung auf OLED-Bildschirme sein, die auch eine Preiserhöhung nach sich ziehen könnte. Derzeit verwenden die iPad Pros je nach Größe LED-Hintergrundbeleuchtung oder Mini-LED-Technologie. Das OLED-Display soll kräftigere Farben und einen höheren Kontrast bieten und dabei die Batterieeffizienz verbessern. Das Display-Upgrade wird aller Voraussicht auch einen Sprung im Preis mit sich bringen. Es wird spekuliert, dass das 11 Zoll OLED iPad Pro bei 1.500 Dollar starten könnte, während das 12,9 Zoll Modell bei 1.800 Dollar beginnen könnte. Zum Vergleich: Die aktuellen Preise für das 11 Zoll iPad Pro beginnen bei 799 Dollar und die 12,9 Zoll Version bei 1.099 Dollar.

Um einen möglichen Unmut über die Preisanstiege zu mildern, wird Apple laut aktuellen Gerüchten mindestens eines der erwarteten iPad Air Modelle vergrößern, sodass es als günstige Alternative zum iPad Pro positioniert werden kann. So soll Apple laut mehreren Quellen ein neues 12,9 Zoll iPad Air vorstellen. Der neue Formfaktor entspricht der Bildschirmgröße des High End iPad Pro. Diese Verschiebung würde bedeuten, dass Apple seine Strategie aus der iPhone Serie adaptiert, bei der größere Bildschirme auch in den günstigeren Modellen eingeführt werden.

Neben dem Display-Upgrade wird das neue iPad Pro voraussichtlich mit dem M3-Chip, verbesserten Kameras und neuem Zubehör ausgestattet sein. Dazu gehören ein Apple Pencil der nächsten Generation und ein MacBook-ähnliches Magic Keyboard. Die überarbeitete Version der Tastatur soll ein größeres Trackpad aufweisen, wodurch das iPad Pro noch mehr einem Laptop ähnelt.

