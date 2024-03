Disney+, Netflix und Prime Video setzen bereits auf werbegestützte Angebote. Rund um Apple TV+ gab es in den letzten Monate auch immer mal wieder zarte Gerüchte, dass Apple auch an einem werbegestützten Abonnement arbeitet. Diese erhalten nun neue Nahrung, da Apple einen neuen Werbe-Experten von NBC Universal engagiert hat.

Joseph Cady wechselt zu Apple TV+

Bereits in der jüngeren Vergangenheit hat Apple mehrere Werbe-Experten für sich gewinnen können. Dies wurde als Indiz genommen, dass Apple sein TV-Werbegeschäft ausbauen möchte.

Beim neueste Neuzugang handelt es sich um Joseph Cady, einen Werbemanager, der zuletzt 14 Jahre lang bei NBCUniversal tätig war. Dort bekleidete Cady zuletzt die Position des Executive Vice President of Advanced Advertising and Partnerships. Damit war er für datengesteuerte und zielgerichtete TV-Werbung verantwortlich, wie Business Insider berichtet. Cady baute außerdem die Partnerschaften von NBCU mit Amazon, Google, TikTok und anderen auf und überwachte diese. Zuvor war er in Strategie- und Entwicklungsfunktionen tätig. Es wird erwartet, dass Cady eng mit Winston Crawford zusammenarbeitet, der im September die Verantwortung des weltweiten Anzeigenverkaufs bei Apple wurde und das Team leitet, das Apple TV+ und andere Apple-Produkte unterstützt. Crawford war zusammen mit Todd Teresi, der die Anzeigenabteilung von Apple leitet, an den Gesprächen des Apple-Werbe-Deals für die Major League Soccer beteiligt.

Cady wird wahrscheinlich auch eng mit Lauren Fry zusammenarbeiten, einer Veteranin im TV- und Videoanzeigenverkauf, die Apple im Februar 2023 als Leiterin des Videoanzeigenverkaufs eingestellt hat. Ihre Einstellung deutete darauf hin, dass das Unternehmen Ambitionen für eine werbefinanzierte Abonnement-Stufe für Apple TV+ oder einen Werbevertriebsleiter für die MLS und möglicherweise die MLB haben könnte.

Wie eingangs erwähnt, hat Apple in den letzten Monaten mehrere Mitarbeiter mit TV-Werbeerfahrung eingestellt, darunter Jason Brum, Chandler Taylor und Jacqueline Bleazey. Inwiefern Apple TV+ zukünftig tatsächlich ein werbegestütztes Abonnement anbieten wird oder Spiele der MLS und MLB intensiver vermarkten möchte, bleibt abzuwarten. Mit dem Verkauf von Werbeanzeigen für seine MLS-Spiele im Jahr 2023 hat das Unternehmen bereits einige Grundlagen geschaffen.

