Apple baut das Werbeteam rund um Apple TV+ weiter aus. Wie The Information berichtet, hat das Unternehmen Lauren Fry, eine langjährige Führungskraft im Bereich Anzeigenverkauf, eingestellt, um „beim Aufbau eines Videowerbegeschäfts“ für Apple TV+ zu helfen.

Verstärkung für Apple TV+

Gerüchten zufolge reorganisiert Apple derzeit sein Dienstleistungsgeschäft, um sich stärker auf Streaming und Werbung zu konzentrieren. Lauren Fry könnte hierfür genau die richtige Verstärkung sein. Bevor sie zu Apple kam, war Fry als Chief Revenue Officer für das digitale Videowerbeunternehmen Simulmedia tätig und arbeitete zuvor auch für AT&T und Comcast im Bereich Anzeigenverkauf. Laut The Information ist noch nicht bekannt, welchen Titel Fry bei Apple hat, aber sie wird „dabei helfen, ein Videowerbegeschäft für den Streaming-Dienst Apple TV+ aufzubauen.“

Über Apples Ambitionen, ein Werbeteam für Apple TV+ aufzubauen, wurde bereits in der Vergangenheit berichtet. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf Werbemöglichkeiten für seine Live-Sportinhalte. Sein 10-Jahres-Vertrag mit der Major League Soccer beginnt offiziell an diesem Wochenende.

Gerüchten zufolge erwägt das Unternehmen auch ein werbegestütztes Angebot für Apple TV+ selbst. Mit dem Start der Werbepläne von Netflix und Disney ist Apple TV+ nun der einzige große Streaming-Anbieter, der keine billigere werbegestützte Option anbietet. Apple TV+ kostet derzeit 6,99 Euro pro Monat und bietet Zugriff auf 4K-Inhalte für bis zu sechs Familienmitglieder. Auf die Einspielung von Werbung verzichtet Apple. Bisher blieb der große Erfolg des Angebots, trotz der großen Anerkennung durch die Kritiker, aus. Ein günstigeres Angebot mit Werbeeinblendungen könnte dazu beitragen, die Zuschauerzahlen für die Original-Inhalte von Apple zu steigern.

Seit November letzten Jahres ist das Werbegeschäft von Apple 4 Milliarden Dollar wert und soll im Laufe der Zeit weiter ausgebaut werden. Was das für Apple TV+ bedeutet, ist jedoch noch nicht bekannt, aber die Einstellung von Lauren Fry zeigt, dass das Unternehmen die Absicht hat, seine Rolle in der Werbeindustrie zu erweitern.