So wird es vermutlich kommen! Die Rede ist vom Design und von den Abmessungen des iPhone 15 Pro Max. Nachdem wir bereits die Renderings zum iPhone 15, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit dem größten und leistungsstärksten Modell der iPhone 15 Familie weiter.

iPhone 15 Pro Max: Renderings zeigen Designanpassungen

Seit Kurzem sind augenscheinlich CAD-Dateien zum kommenden iPhone 15 Portfolio im Umlauf. Auf Basis dieser Informationen wurden CAD-Renderings erstellt, die uns einen konkreten Einblick darauf geben, welche Anpassungen im Herbst bei den neuen iPhone-Modellen zu erwarten sind.

Im Großen und Ganze bringen die Renderings zum iPhone 15 Pro Max, die Leaker @UniverseIce per Twitter teilt, keine bedeutsamen Änderungen mit sich, die die Renderings zum Rest der iPhone 15 Familie nicht auch schon gezeigt haben. Nichtsdestotrotz erfahren wir ein paar spannende Anpassungen im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max. Zu erkennen sind leicht gebogene Kanten sowie ein USB-C Anschluss. Zudem soll der Rahmen um das Display etwas dünner werden.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.

Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.

Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSu — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

Blicken wir auf die Abmessungen des iPhone 15 Pro Max. Das iPhone 15 Pro Max soll in der Höhe als auch in der Breite kleiner als das iPhone 14 Pro Max sein. Das reine Gehäuse ist allerdings rund 5 Prozent dicker. Gleichzeitig deuten die CAD-Renderings und die dazugehörigen Abmessungen darauf hin, dass der Kamerabuckel beim iPhone 15 Pro Max weniger stark aus dem Gehäuse heraus ragt. Betrachtet man die gesamte Dicke des Gerätes (Gehäuse + Kamerabuckel), so ist das iPhone 15 Pro Max minimal dünner als das iPhone 14 Pro Max.

Abmessungen iPhone 14 Pro Max

Höhe: 160,7 mm

Breite: 77,6 mm

Dicke: 7,85 mm

Kamerabuckel: 4,18 mm

Gehäuse + Kamerabuckel: 12,03 mm

Abmessungen iPhone 15 Pro Max

Höhe: 159,86 mm

Breite: 76,73 mm

Dicke: 8,25 mm

Kamerabuckel: 3,59 mm

Gehäuse + Kamerabuckel: 11,84 mm

Die Tatsache, dass die Lautstärketasten sowie der Ein-Aus-Schalter fehlen, könnte darauf hindeuten, dass Apple in diesem Jahr auf sensitive Tasten mit haitischem Feedback setzt.