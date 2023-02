Die Ankündigung der neuen iPhone 15 Modelle liegt noch Monate entfernt. Zum aktuellen Zeitpunkt rechnen wir damit, dass Apple in sieben Monaten und somit im September das neue iPhone Lineup präsentieren wird. Durch die Gerüchte der letzten Wochen bilden wir uns ein, dass wir so langsam aber sicher einen immer konkreteren Einblick erhalten, in welche Richtung es geht. Die nun aufgetauchten CAD-Renderings verschaffen uns den bislang besten Blick auf das kommende iPhone 15.

iPhone 15: CAD-Render zeigt größeres 6,2 Zoll Display, Dynamic Island und mehr

Nachdem wir in der vergangenen Woche CAD-Renderings zum iPhone 15 Pro zu Gesicht bekommen haben, wiederholen sich nun die Ereignisse rund um das iPhone 15. Die Kollegen von 9to5Mac haben 3D-CAD-Dateien zugespielt bekommen, die sie zu Renderings „verwandelt“ haben.

Eine der größten Änderungen liegt im Display bzw. in der Dynamic Island. Diese soll im Herbst nicht nur das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sondern auch die beiden Non-Pro-Modelle (iPhone 15 und iPhone 15 Plus) erreichen. Damit würde Apple bei allen vier neuen Modellen auf die Dynamic Island setzen.

Eine weitere Neuerung, die den CAD-Dateien entnommen werden kann, liegt im USB-C Anschluss. Alles spricht dafür, dass Apple bereits in diesem Jahr der Vorgabe der Europäischen Union nachkommen und einen USB-C Port beim iPhone verbauen wird. Fraglich ist an dieser Stelle nur, ob sich Apple hierzu etwas Besonderes einfallen lässt.

Auch einen ersten Ausblick auf das Kamerasystem erhalten wir. Apple wird beim iPhone 15 weiterhin auf ein Dual-Kamerasystem setzen. Bei den Pro-Modellen wird es zusätzlich eine dritte Kamera sowie LiDAR geben.

Eine Veränderung, die man auf den ersten Blick nicht erkennen, allerdings den CAD-Dateien entnehmen kann, liegt in der Displaygröße. Es scheint, als ob Apple beim iPhone 15 auf ein 6,2 Zoll Display setzen wird. Beim iPhone 14 sind es 6,1 Zoll. Kapazitive Knöpfe, wie sie Apple augenscheinlich beim iPhone 15 Pro verwenden wird, sind beim iPhone 15 nicht zu erkennen.

Erst heute Vormittag war ein Leak aufgetaucht, bei dem die Front und die Unterseite des iPhone 15 abgebildet waren. Auch hier waren eine Dynamic Island sowie USB-C erkennbar.