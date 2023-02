Das Frühjahr ist bekannt dafür, dass immer mehr Informationen zu den kommenden iPhone-Modellen auftauchen, die für den Herbst erwartet werden. Auch wenn wir erste Ende Februar und somit noch nicht den Frühling erreicht haben, haben sich in den letzten eins, zwei Wochen die Gerüchte rund um die iPhone 15 Familie intensiviert. Nun tauchen Fotos auf, die das Display und den USB-C Port des iPhone 15 zeigen sollen.

Leaker Unknownz21 hat zwei Fotos auf Twitter geteilt, die die Gerüchte der letzten Wochen und Monate bekräftigten. Demnach wird Apple dem iPhone 15 Portfolio einen USB-C Anschluss verpassen und die Non-Pro-Modelle sollen zudem eine Dynamic Island erhalten. Weitere bedeutsame Design-Änderungen sind dem Leak nicht zu entnehmen.

Beim aktuellen iPhone 14 und iPhone 14 Pro setzt Apple nur bei den Pro-Modellen auf die Dynamic Island. Unser Einschätzung zufolge bietet diese einen echten Mehrwert für die Geräte. Im Herbst soll die Dynamic Island auch den Sprung auf die Non-Pro-Modelle des iPhone 15 schaffen, so dass alle vier neuen Modelle über die Dynamic Island verfügen.

Who needs half-baked renders when you have the real thing?

Here’s an early base model iPhone 15.

(More info exclusively via @MacRumors, for now 😊) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 22, 2023