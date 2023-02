Nachdem gerade erst einige Renderings des iPhone 15 Pro die Runde nehmen, ist jetzt auch ein erstes Foto aufgetaucht, das angeblich das neue Smartphone zeigt. Genau genommen zeigt sich der erwartete USB-C-Anschluss des iPhone 15 Pro. Bei der Gelegenheit erhalten wir auch einen ersten Blick auf den möglichen Titan-Rahmen des iPhone 15 Pro.

Das Bild zeigt angeblich einen ersten Blick auf das iPhone 15 Pro in der freien Wildbahn. Im Gegensatz zu den bekannten Renderings sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt des Geräts, der aber die aktuellen Gerüchte bestätigen würde, falls das Foto tatsächlich authentisch ist.

Man sieht den USB-C-Anschluss neben zwei Schrauben und den Lautsprecherlöchern. Dies ist das gleiche Layout wie beim aktuellen iPhone 14 Pro, nur mit USB-C statt Lightning. Im Inneren des USB-C-Anschlusses ist der gebürstete Effekt zu sehen, den Apple bei seinen Produkten anwendet.

Das Bild zeigt nicht nur den USB-C-Anschluss, sondern könnte auch einen ersten Blick auf das neue Titan-Design des iPhone 15 Pro geben. In einigen Berichten heißt es, dass Apple mit dem iPhone 15 Pro in diesem Jahr von Edelstahl auf Titan umsteigen wird. Das würde bedeuten, dass das iPhone 15 Pro eine matte Oberfläche erhält, ähnlich wie die Apple Watch Ultra, anstelle des derzeitigen glänzenden Edelstahls. Das Bild stammt von dem Twitter-Nutzer Unknownz21.

