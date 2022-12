Seit ein paar Wochen ist es offiziell. Für Smartphones in der EU wird USB-C ab dem Jahr 2024 zur Pflicht. Nun hat sich die Europäische Union auf einen konkreten Stichtag festgelegt. Spätesten am 28.12.2024 müssen alle Smartphones, die in der EU auf den Markt kommen, über einen USB-C Anschluss verfügen.

USB-C: Stichtag für Smartphones ist der 28.12.2024

Anfang Oktober hatte das EU-Parlament den Weg für USB-C bei Smartphones und weiteren mobilen Geräten freigemacht. So soll zukünftig ein einziges Ladegeräte für Smartphones und Tablets dienen. Umwelt- und Verbraucherfreundlichkeit stehen dabei im Fokus.

Bisher war allerdings pauschal die Rede vom Jahr 2024, so dass niemand genau wusste, zu welchen Stichtag die neue Richtlinie überhaupt umgesetzt werden muss. Nun hat die EU allerdings eine neue Richtlinie auf den Weg gebracht, die am 27.12.2022 in Kraft tritt. In dieser heißt es, dass ab dem 28.12.2024 neue Smartphones, die in der EU auf den Markt kommen, mit USB-C ausgestattet sein.

Was bedeutet dies für Apple. Für gewöhnlich bringt der Hersteller aus Cupertino im September eines jeden Jahres sein neues iPhone-Modell auf den Markt. Im September 2023 und September 2024 könnte so theoretisch beim iPhone 15 und iPhone 16 noch ein Lightning-Anschluss zum Einsatz kommen. Wir rechnen ehrlicherweise nicht damit, dass sich Apple solange mit dem Umstieg Zeit lassen wird. Unserer Einschätzung zufolge wird bereits das iPhone 15 im kommenden Jahr auf USB-C setzen.

Die 2024er Regelung gilt übrigens für Mobiltelefone, Tablets und Kameras. Ab Frühjahr 2026 gilt das Ganze auch für Laptops.