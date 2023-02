Am heutigen 23. Februar 2023 fällt in Deutschland der offizielle Startschuss zu „Cell Broadcast“. Sowohl Vodafone, als auch die Deutsche Telekom und o2 sind mit von der Partie.

„Cell Broadcast“ offiziell in Deutschland gestartet

„Cell Broadcast“?! Der ein oder andere von euch wird jetzt sicherlich denken, dass das neue Warnsystem doch bereits Ende letzten Jahres gestartet ist. Ganz richtig ist das jedoch nicht. Am 08. Dezember fand der „Bundesweite Warntag 2022“ statt, bei dem unter anderem „Cell Broadcast“ getestet wurde. Die Testphase ist nun abgeschlossen und am heutigen Tag geht das neue Warnsystem offiziell an den Start.

So funktioniert „Cell Broadcast“

„Cell Broadcast“ ermöglicht es ab sofort – zunächst den Landes- und Bundesbehörden in Deutschland – Warnungen einfach, schnell und zielgenau an eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig zu versenden – das ist ideal für eine Alarmierung im Notfall. Das System funktioniert so: Die zuständigen Behörden erhalten Kenntnis über bevorstehende oder bereits eingetretene Katastrophen und legen ein Gebiet fest, für das die Warnung gilt. Diese Informationen übermitteln sie an die Mobilfunk-Betreiber und verschicken die Warnmeldung als Cell Broadcast-Textnachricht über das Mobilfunk-Netz an die Endgeräte der Mobilfunk-Kunden.

Anders als bei einer SMS, aber ähnlich wie beim Radio, empfangen alle Geräte, die in den Funkzellen der jeweiligen Region eingebucht sind, die Warnmeldung – daher der Name Cell Broadcast. Je nach Warnstufe geben die Geräte sogar im lautlosen Modus einen Warnton aus. Das kann z. B. bei einer Warnung vor Naturgefahren (wie Hochwasser oder Erdbeben), Unwetter (wie schwere Stürme, Gewitter oder Hitzewellen), Schadstoffaustritten, Krankheitserregern, Großbränden oder weiteren akuten Gefahren (wie Bombenentschärfungen) der Fall sein. Cell Broadcast funktioniert auch dann, wenn das Netz stark belastet ist und ohne Datenverbindung. Auch ist es nicht notwendig eine App zu installieren. Voraussetzung für den Empfang ist, dass das Mobilfunkgerät (Handy, Smartphone, usw.) mit Cell Broadcast kompatibel sowie angeschaltet und empfangsbereit ist.

Auslöser für die Einführung von „Cell Broadcast“ in Deutschland war die Hochwasser-Katastrophe im Jahr 2021. Besonders betroffen war das Ahrtal. Im Anschluss beschlossen Bund und Länder die Einführung von „Cell Broadcast“ auch in Deutschland. Seitdem unterstützen die Mobilfunk-Betreiber bei der Umsetzung des neuen Warnsystems.

Die Mobilfunk-Geräte sollten im Regelbetrieb mit der jeweils neuesten Software-Version derjenigen Betriebssysteme ausgestattet sein, die Cell Broadcast unterstützen:

iOS: jeweils neueste verfügbare Version für alle Geräte ab iPhone 6s

Android: ab Version 11 aufwärts

„Cell Broadcast“ ist dabei eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen Warnsystemen wie beispielsweise Sirenen, Rundfunk, TV oder Apps (NINA oder Katwarn).