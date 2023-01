Wie Business Insider berichtet, sucht Apple derzeit nach einer Führungskraft für den Anzeigenverkauf mit Schwerpunkt auf TV-Inhalten. Apples Engagement im Bereich der Videowerbung wird mit den wachsenden Live-Sport-Deals des Unternehmens, wie Major League Soccer und MLB Friday Night Baseball, weiter ausgebaut. Während die Werbeplätze beim Live-Sport naheliegend sind, plant Apple womöglich auch die Einführung einer werbefinanzierten Option für Apple TV+.

Werbung auf Apple TV+

Für das Werbemangement soll eine neue Position bei Apple besetzt werden. Der Bericht von Business Insider besagt, dass Apple ähnliche Kandidaten wie den Chief Digital Advertising Officer von Paramount Global und den Netflix Ad Sales VP Peter Naylor im Auge hat.

Mit dem Start der Werbepläne von Netflix und Disney ist Apple TV+ nun der einzige große Streaming-Anbieter, der keine billigere werbegestützte Option anbietet. Apple TV+ kostet derzeit 6,99 Euro pro Monat und bietet Zugriff auf 4K-Inhalte für bis zu sechs Familienmitglieder. Auf die Einspielung von Werbung verzichtet Apple. Ein billigeres Angebot mit Werbung könnte dazu beitragen, die Zuschauerzahlen von Apples Original-Inhalten zu erhöhen. Bisher blieb der große Erfolg des Angebots, trotz der großen Anerkennung durch die Kritiker, aus.

In dem Bericht heißt es auch, dass Apple in diesem Jahr eine große Präsenz auf dem Cannes Festival plant, einem Hotspot für Werbefachleute der Filmbranche. Allerdings wird Apple nicht nur für die Suche nach Werbekunden an dem Festival teilnehmen. So wird derzeit gemunkelt, dass der kommende große Apple TV+ Spielfilm „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und unter der Regie von Martin Scorsese die Hauptrolle bei den Filmfestspielen in Cannes spielen wird.

Der Film basiert auf dem David-Grann-Roman „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI“. Die Buchvorlage untersucht eine Reihe von Morden an wohlhabenden Osage-Indianern, die sich Anfang der 1920er Jahre in Osage County, Oklahoma, ereigneten, nachdem unter ihrem Land große Ölvorkommen entdeckt worden waren.