Blicken wir auf vergangene Interviews, war Apple noch nie ein Fan von der Idee eines Touchscreen-Mac. Software-Chef Craig Federighi erklärte beispielsweise, dass so etwas wie eine Touchscreen-Eingabe beim Mac nicht einmal im Entferntesten in Betracht gezogen wird. Auch Steve Jobs war bekanntlich ein Gegner dieser Idee. Geht es nach Bloomberg, gab es bei Apple eine Abkehr dieser Überzeugung. So arbeitet angeblich ein Team von Apple-Ingenieuren aktiv an Macs mit Touchscreen. Bereits 2025 könnte ein neues MacBook Pro Modell mit Touchscreen-Unterstützung auf den Markt kommen, so der Bericht.

MacBook Pro mit Touchscreen angeblich in Arbeit

Während Chromebook- und Windows-PC-Hersteller Touchscreens in Laptops auf breiter Front eingeführt haben, hat Apple dies nicht getan. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf eine Maussteuerung beim Mac und hebt sich die Touchscreen-Technologie für das iPad auf. So erklärte im Jahr 2021 Tom Boger, Marketingleiter bei Apple, dass das iPad der „beste Touch-Computer der Welt“ sei und der Mac „vollständig für die direkte Eingabe optimiert ist“.

Geht es nach der Gerüchteküche, haben sich die Meinungen bei Apple inzwischen geändert, und ein Mac mit Touchscreen wird in Betracht gezogen. Die Dinge sollen sogar so weit fortgeschritten sein, dass ein MacBook Pro mit Touchscreen bereits getestet wird. Dabei wird ein Release im Jahr 2025 nahegelegt.

Die Überarbeitung des MacBook Pro soll ein „traditionelles Laptop-Design“ beibehalten. Das heißt, ein Standard-Trackpad und eine Tastatur würden uns erhalten bleiben. Die zusätzliche Eingabemöglichkeit über den Bildschirm wäre somit optional und als Bonus zu sehen, inklusive Touchgesten.

Sollte sich Apple dazu entschließen, einen Touchscreen-Mac auf den Markt zu bringen, könnte die Technologie laut Bloomberg schließlich auch auf andere Modelle der Produktpalette ausgeweitet werden.