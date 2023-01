Die AirPods 3 erschienen im Herbst 2021, ein Jahr später folgten die AirPods Pro 2. In diesem Jahr wird sich Apple aller Voraussicht nach eine kleine Auszeit nehmen und keine neuen AirPods-Modelle ankündigen. Einer aktuellen Analysteneinschätzung zufolge werden die sogenannten AirPods Lite – ein günstigeres Kopfhörermodell – sowie die AirPods Max 2 frühestens im kommenden Jahr vorgestellt.

Der oftmals gut informierte Analyst Ming Chi Kuo meldet sich am heutigen Tag mit einer Serie an Tweets zu kommenden AirPods-Modellen zu Wort.

Unter anderem spricht er dabei von den sogenannten AirPods lite. Für diese visiert Apple einen Preis von 99 Dollar an. Die aktuell günstigsten AirPods sind die AirPods 2 zum Verkaufspreis von 129 Dollar. Die AirPods 3 hingegen liegen bei 169 Dollar mit Lightning-Ladecase bzw. 179 Dollar mit MagSafe-Ladecase. Weiter heißt es, dass die AirPods Max 2 ebenfalls frühestens Ende 2024 oder Anfang 2025 auf den Markt kommen werden. Weitere Informationen zu den kommenden AirPods Max hält Kuo nicht bereit. Allerdings gelten ein USB-C Anschluss, ein neuer Chip, verbesserte Geräuschunterdrückung, längere Akkulaufzeit und ein U1-Chip zur genauen Ortung als wahrscheinlich.

The next-generation AirPods will likely begin mass shipments in 2H24 or 1H25, including more affordable AirPods (with Apple targeting a price of $99) and new AirPods Max, which will be assembled by Luxshare ICT and Hon Teng.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 12, 2023