Seit letzten Jahr ist bekannt, dass Apple und die Major League Soccer eine zehnjährige Partnerschaft eingegangen sind. So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase. Bevor der MLS Season Pass ab dem 01. Februar 2023 gebucht werden kann und bevor die MLS-Saison am 25. Februar 2023 startet, hat Apple nun die Euro-Preise sowie weitere Informationen mitgeteilt.

Apple gibt weitere Informationen zum MLS Season Pass bekannt

Der MLS Season Pass bietet jedes Spiel der regulären Saison, der Audi MLS Cup Playoffs und des Leagues Cup, alles zentral innerhalb der Apple TV-App. Außerdem wird es Vorberichterstattungen, eine exklusive Liveshow, die von jedem Spiel berichtet und jedes Tor, jeden Elfmeter und jede Abwehraktion zeigt, sowie Analysen und Diskussionen zu allen Schlüsselmomenten und eine Zusammenfassung nach dem Spiel zum Abschluss jedes Abend geben.

Grundsätzlich werden alle Spiele auf Englisch oder Spanisch kommentiert. Sollte eine kanadische Mannschaft am Spiel beteiligt sein, wird zusätzlich ein Kommentar auf Französisch angeboten. Die Vorberichterstattungen und die Zusammenfassungen nach dem Spiel werden in Englisch und Spanisch verfügbar sein.

Während Apple in diesem Zusammenhang eine Vielzahl an Moderatoren, Kommentatoren und Experten für die jeweiligen Spiele vorgestellt hat, richten wir unseren Blick auf die Euro-Preis zum MLS Season Pass. Diese hat Apple nun erstmals mitgeteilt.

Ab dem 1. Februar könnt ihr den MLS Season Pass über die Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der laufenden Saison oder für 99 Euro für die gesamte Saison abonnieren. Solltet ihr ein Apple TV+ Abo besitzen, reduziert sich der Preis auf 12,99 Euro pro Monat bzw. 79 Euro pro Saison. Ein Abonnement für den MLS Season Pass wird in jedem Jahresticket-Abo enthalten sein. Über Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder das Abonnement mit ihrer eigenen Apple ID und ihrem eigenen Passwort teilen.