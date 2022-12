Im Juni dieses Jahres gaben Apple und die Major League bekannt, dass die Apple TV-App ab dem Jahr 2023 ie exklusive Anlaufstelle sein wird, um jedes einzelne MLS-Spiel live anzuschauen. Alles in allem ist der Deal auf 10 Jahre angelegt. Nun hat die Major League Soccer den Spielplan für die Saison 2023 bekannt. Jedes Spiel der MLS wird live im MLS Season Pass übertragen, einem in dieser Form noch nie dagewesenen Streamingdienst in der Apple TV App, der am 1. Februar startet. Vereinzelte Spiele sind für alle Nutzer kostenlos.

Major League Sonder startet am 01. Februar 2023 auf Apple TV+

Die Major League Soccer hat den kompletten Spielplan der regulären MLS-Saison 2023 bekannt gegeben. Die Einführung des MLS Season Pass am 1. Februar 2023 ist der offizielle Startschuss für die 10-jährige Partnerschaft zwischen der MLS und Apple. Mit dem MLS Season Pass können Fans jedes Spiel der MLS auf Milliarden von Geräten über die Apple TV App auf Apple Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com genießen. Mit dem MLS Season Pass können alle Spiele der regulären MLS-Saison, die Audi 2023 MLS Cup Playoffs und der Leagues Cup1 angeschaut werden können.

Die meisten Spiele der Saison 2023 finden samstags und zum Teil auch mittwochs statt und beginnen jeweils um 19:30 Uhr Ortszeit, um den Bedürfnissen der leidenschaftlichen Fans der Liga bestmöglich gerecht zu werden und die Zuschauerzahlen zu steigern. Als Ergänzung zum Spielgeschehen bietet der MLS Season Pass eine fünfstündige Liveshow, die alle wichtigen Momente jeder Begegnung vom Anpfiff in der Eastern Conference bis zum Schlusspfiff in der Western Conference (19:30 Uhr (ET) bis 00:30 Uhr morgens (ET)) zeigt.

Eine Auswahl von Spielen der MLS und des Leagues Cup, darunter einige der wichtigsten Playoff-Begegnungen, wird für Apple TV+ Abonnenten ebenfalls ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Eine begrenzte Anzahl an Spielen wird sogar komplett kostenlos in der Apple TV App angeboten.

Preise

Der MLS Season Pass kostet in der Apple TV-App während der Saison 14,99 Dollar pro Monat bzw. 99 Dollar für die gesamte Saison. Abonnenten von Apple TV+ zahlen 12,99 Dollar pro Monat bzw. 79 Dollar pro Saison. Euro-Preise wurden noch nicht bekannt gegeben.